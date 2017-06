'AZ kan megawinst maken door transfer van Weghorst'

Wout Weghorst heeft de kans om vanaf volgend seizoen in de Bundesliga te acteren. De spits van AZ staat namelijk in de belangstelling van het gepromoveerde Hannover 96.

Dat meldt het Duitse Sportbuzzer althans. Volgens het medium is de vraagprijs voor de statige spits maar liefst vijf miljoen euro. Het is zeer de vraag of de Duitsers dat over hebben voor hem.

Weghorst kwam aan het begin van dit seizoen over van Heracles Almelo voor een kleine anderhalf miljoen euro, maar kreeg in Alkmaar nooit een vaste basisplaats. Ondanks zijn dertien doelpunten in 27 duels hingen er regelmatig twijfels rondom hem. Een transfer van vijf miljoen euro levert de Alkmaarders dus in alle opzichten een megawinst op binnen één seizoen.