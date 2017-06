Met welke collega heeft de nieuwe Roda-trainer een verleden?

Hoewel het verband eigenlijk door niemand gelegd werd, is de aanstelling van Robert Molenaar als nieuwe trainer van Roda JC zo gek nog niet. De Zaandammer tekent voor een seizoen in Kerkrade, met de optie voor nog een jaar. Maar wie is Robert Molenaar? En met welke van zijn nieuwe collega's heeft hij 'een verleden'?

Zaandam

Nee, de nieuwe trainer van Roda JC kan met de beste wil van de wereld geen cultuurbewaker genoemd worden. Molenaar rolde de voetbalwereld in vanuit zijn thuisprovincie: Noord-Holland. Een eerste sprong naar AZ eindigde zonder de gewenste landing, maar via een omweg speelde hij zich in het eerste van FC Volendam. In de jaren '90 was Eredivisievoetbal nog de normaalste zaak van de wereld aan De Dijk.

Terminator

Wie de spelersloopbaan van Molenaar bekijkt, ontdekt in een oogopslag de rode draad: al zijn clubs zijn in verval geraakt na zijn vertrek. In Volendam is Eredivisievoetbal, een incidentje daargelaten, allang niet meer aan de orde. Ook zijn nieuwe club, Leeds United, was met de verdediger in de gelederen beter dan nu. Op Elland Road werd toen nog toegewerkt naar het hoogtepunt uit de moderne geschiedenis: in 2001 speelde Leeds de halve finale van de Champions League. In de ploeg die naar dat niveau groeide werd Molenaar 'Terminator' genoemd vanwege zijn robuuste postuur.

Ook toen de Terminator wegens slijtage naar Bradford werd gedirigeerd, ging het de club van de Valley Parade nog relatief goed. Veel van de slijtage werd veroorzaakt door een botsing in een wedstrijd van Leeds tegen Arsenal. Een botsing met Nicolas Anelka. De twee zijn nu collega's bij Roda JC.

In 2003 zat zijn tijd in Engeland erop en keerde hij terug naar Nederland, om precies te zijn bij RBC Roosendaal. In West-Brabant werd destijds nog Eredivisievoetbal gespeeld. Vooruit, toen Molenaar er stopte en meteen het betaalde voetbal voor gezien hield was de club een niveautje gezakt, maar tegenwoordig wordt in Roosendaal niet eens meer gedroomd van de Jupiler League.

Trainer

Molenaar, al tijdens zijn loopbaan een leidersfiguur, verbijsterde niemand door zich te richten op het edele ambt van trainer. Na in verschillende keukens te hebben rondgekeken, achtte zijn eerste profclub FC Volendam het in 2015 verstandig om Molenaar voor het eerst op eigen trainersbenen te zetten. Bij de Wijdbroeken kende de gewezen stopper redelijk succes. Twee zesde plaatsen in de Jupiler League zijn op zichzelf niet slecht, maar een nesteling in de subtop is in het vissersdorp standaardkost. Molenaar kondigde in maart al aan dat hij De Dijk achter zich zou laten.

Nieuw avontuur

Waarom wil Roda JC hem dan? Harm van Veldhoven zegt allerlei dingen die je nou eenmaal hoort te zeggen als je een nieuwe trainer aanstelt, maar hoe kan een technisch directeur die zelf pas een paar weken zit nou iets zeggen over visie en filosofie? De werkelijkheid is dat Roda JC de gewenste kandidaat Peter Maes niet kon verleiden tot een dienstverband in Kerkrade. Molenaar is een trainer met een hoop ervaring, een rustige man bovendien. Er kwam nooit een wanklank uit Volendam onder zijn leiding.

Roda JC hoopt met Molenaar een rustpunt te hebben. Met Van Veldhoven en Stevens heeft de club al twee stabiele factoren met ervaring en kennis van zaken aan boord. Voor een toch nog beginnende trainer is Roda JC daarmee momenteel een stuk 'zekerder' dan het twaalf maanden geleden was, toen Yannis Anastasiou begon aan een, uiteindelijk vruchteloos, avontuur.

De vraag blijft: hoe is de band tussen Molenaar en Anelka nu? De tijd zal het leren.