De loden erfenis van Tom Boere bij FC Twente

Tom Boere had tot voor dit seizoen nog nooit iets opvallends gedaan in het betaalde voetbal. Dit seizoen ontplofte de Bredase spits ineens uit het niets bij FC Oss. Hoewel hij maar bij een modale ploeg in de Jupiler League speelde, kwam hij toch tot 33 doelpunten. Dat leverde hem een transfer naar FC Twente op. Als hij zich nog niet genoeg van zijn erfenis bewust was kan hij wellicht even meelezen: ELF zette zijn vijf voorgangers in Enschede onder elkaar.

Enes Ünal - 18 doelpunten

De spits werd van Manchester City gehuurd, nadat hij eerst al een tijdje bij NAC gestald was. Vorige zomer was het nog niet duidelijk hoe het nieuwe FC Twente, op het nippertje van de ondergang gered, eruit zou komen te zien. Mede dankzij Ünal kwam alles goed. De jongeling toonde zich een bekwaam afronder. Zijn achttien treffers waren het fundament onder een zorgeloos seizoen waarin de roodhemden zich keurig in de subtop nestelden. Twente had hem graag behouden, maar toen zijn Engelse broodheer van Villarreal 14 miljoen euro geboden kreeg voor Ünal, kon daar een streep door.

Luc Castaignos - 37 doelpunten

Het wilde nooit helemaal boteren tussen Castaignos en het publiek in de Grolsch Veste in de drie seizoenen dat de beide partijen het met elkaar moesten doen. Castaignos leek het in Enschede zelden echt goed naar de zin te hebben, en de Twentse achterban had gehoopt op een aanvalsleider die het net af en toe wat eenvoudiger zou vinden. Uiteindelijk hoopte Castaignos via Eintracht Frankfurt zijn tweede buitenlandse avontuur wel te doen slagen. Er gaan op het ogenblik echter geruchten dat hij op weg terug naar Vitesse is.

Marc Janko - 24 doelpunten

Hoewel de boomlange Oostenrijker evenals Castaignos geen indrukwekkende doelpuntenlijstjes kan overleggen, geniet Janko nog steeds wel een zekere status bij Twente. Zijn komst in 2010 was nogal een stunt, het werd eigenlijk niet voor mogelijk gehouden dat FC Twente in staat zou zijn om te shoppen bij het Red Bull-filiaal van Salzburg. Hoewel Twente verlies draaide op hun topaankoop, die bovendien in twee seizoenen maar aan veertien treffers kwam, is hij nog altijd een graag geziene gast.

Luuk de Jong - 39 doelpunten

Leek een prototype 'verstandige planner'. Doorgebroken bij De Graafschap, voorzichtig gebracht in Enschede. In zijn derde seizoen Twente manifesteerde de spits zich tot onbetwiste nummer 1 op zijn positie. Vijfentwintig treffers leverden hem een transfer naar Borussia Mönchengladbach op, en zijn club een flinke winst op hun investering uit 2009. In Duitsland en later ook in Engeland wilde het niet zo vlotten, waardoor we hem nu bij PSV terugzagen. Op het ogenblik is de spits bezig met zich voor te bereiden op een seizoen waarin hij zich zal willen revancheren voor het zwakste voetbaljaargang uit zijn loopbaan.

Blaise N'Kufo - 114 doelpunten

Alle Twentesupporters onder de 30 zullen hun toekomstige spitsen moeten meten aan Blaise N'Kufo, de man die parallel liep met de opmerkelijke bestorming van de Nederlandse voetbaltop. Toen de spits in 2003 aankwam kon FC Twente het ene gat maar ternauwernood met het andere dichten. Zeven jaar later trok de Zwitser de deur van de Grolsch Veste achter zich dicht in de wetenschap dat de club kampioen van Nederland was. In de tussentijd had hij 114 goals in de Eredivisie gemaakt. Het leverde hem een standbeeld op.