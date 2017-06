De SuperELF van fluwelen dribbelaar Youssouf Hersi

1. Keeper: Dennis Gentenaar (NEC)

“Dennis was een beetje klein, net als ik. Daardoor werd hij door de buitenwereld als keeper soms onderschat. Dennis kon redelijk goed meevoetballen. Op de lijn was hij goed, in de één-tegenéén supergoed. Dankzij hem pakten we punten en mede daardoor gingen we met NEC Europa in.”



2. Rechtsback: Luke Wilkshire (FC Twente)

“Luke kwam bij FC Twente binnen als rechtshalf en speelde zelfs rechtsbuiten. In een 4-4-2-systeem kwam hij als back het best tot zijn recht. Ik kon goed combineren met hem. Hij zeurde nauwelijks en was technisch heel sterk.”



3. Rechter centrale verdediger: Ruud Knol (Vitesse)

“Hij kon ook op links goed uit de voeten. Het was zonde dat Ruud zo vaak geblesseerd was. Hij was een meedogenloze verdediger en had een goed inzicht. Hij was niet snel, maar stond altijd op de goede plaats.”





Theo Janssen en Ruud Knol verdienen een plekje in Hersi's sterrenteam



4. Linker centrale verdediger: Cristian Chivu (Ajax)

“Cristian was technisch extreem begaafd. Niet normaal. Hij kon goed koppen, was sterk, snel, slim. In die tijd was hij een van de beste verdedigers van de wereld. Hij pakte in de eerste twee duels rood, maar paste zich daarna snel aan.”



5. Linksback: Jeffrey Leiwakabessy (NEC)

“Ik had altijd best veel moeite met Jeffrey op de training. Een van de weinige spelers die ik nauwelijks kon passeren. Leiwa was net als ik snel, licht en klein. En ook fel, brutaal. Hij leek nooit moe te worden.”



6. Rechtshalf: Karim El Ahmadi (FC Twente)

“Ik zag al direct dat Karim alles had. Alleen fysiek zat zijn lichaam niet mee. Ik sliep vaak met hem op de kamer. We spraken over allerlei zaken, zoals geloof. Hij liet me na mijn komst Enschede zien en gaf me tips. Echt een topgozer.”





Oud-ploeggenoten Hersi en El Ahmadi duelleren (2008)



7. Aanvallende middenvelder: Rafael van der Vaart (Ajax)

“We gingen samen van de A1 naar het tweede en naar het eerste elftal. Maar Ajax had toen rond de 65 contractspelers. Mijn positie lag niet open. Rafael had ook het geluk dat Richard Witschge stopte en John O’Brien kwalitatief minder was, maar was toen al supergoed.”



8. Linkshalf: Theo Janssen (Vitesse/FC Twente)

“Theo is de beste speler met wie ik heb gespeeld. Hij had een wereldster kunnen worden. Hoe hij technisch en tactisch zijn taken uitvoerde, dat ging zo gemakkelijk. Ik was het vaak met hem eens en kon het erg goed met hem vinden.”



9. Rechtsbuiten: Youssouf Hersi

“Bij Vitesse deed ik het goed op deze positie. Jammer dat ik die keuze niet eerder had gemaakt. Bij AEK Athene vond ik het ook heerlijk. Mannetje passeren, voorzetten. Ook in Australië ging het goed. Mijn beste seizoen heb ik echter op tien bij NEC meegemaakt, toen we Europees voetbal haalden.”



10. Spits: Matthew Amoah (Vitesse)

“Hij was scherp voor de goal, maar gunde het ook andere spelers om te scoren. Matthew was goed in het combinatiespel, snel en erg aardig in de omgang. Hij woont in Arnhem, maar ik spreek hem eigenlijk zelden.”





Amoah en Hersi vieren de 3-2 tegen RKC Waalwijk (2005, eindstand 4-2)



11. Linksbuiten: Eljero Elia (FC Twente)

“In die tijd reed ik vaak voor hem op en neer naar Den Haag. Hij had nog geen rijbewijs. Dan wachtte ik daar de hele dag en reden we ’s avonds terug. Een mooie tijd, ik trok veel met hem op. Ik vond het leuk om de jonge jongens te helpen.”



Trainer: Co Adriaanse (Ajax)

“Hij haalde me naar Ajax. Ik was twaalf jaar en had al gesproken met Feyenoord en PSV. Co Adriaanse was technisch directeur en kwam speciaal naar Dedemsvaart. Mijn moeder had lekkere hapjes gemaakt. Hij beloofde alles te regelen, ook buiten het voetbal. Dat gaf de doorslag. Hij gaf ons daarmee een nieuw leven. Hij werd een tweede vader voor me. Toen hij trainer werd van het eerste, liet hij me ook nog debuteren.”



Wisselspelers:

Gábor Babos (NEC/NAC Breda)

Cheick Tioté (FC Twente)

Remco van der Schaaf (Vitesse)

Frank Demouge (NEC)

Marko Arnautovic (FC Twente)

Daniel Majstorovic (FC Twente/ AEK Athene)

Ignacio Scocco (AEK Athene)