In beeld: Deze ELF spelers staan bij Feyenoord op de radar

Terwijl Ajax en PSV de eerste aanwinsten voor het nieuwe seizoen binnen hebben, is het in Rotterdam nog rustig op het gebied van transfers. Nog niet één nieuwe speler zette zijn handtekening onder een contract bij Feyenoord. Op de achtergrond is technisch directeur Martin van Geel echter hard aan het werk. Deze elf spelers zijn de afgelopen weken in verband gebracht met een overgang naar de Havenstad.