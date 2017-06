Voorseizoen nadert: deze oefenduels springen eruit

Seizoen 2016/2017 is amper ten einde of de jaargang 2017/2018 staat alweer voor de deur. PEC Zwolle en FC Twente beginnen zaterdag als eerste eredivisieclubs weer met trainen. Vervolgens is het tijd voor een hele rits oefenduels. De meest aantrekkelijke affiches op een rijtje:

2 juli | FC Utrecht – Rubin Kazan

8 juli | Werder Bremen – Ajax

8 juli | FC Utrecht – Dinamo Kiev

15 juli | Club Brugge – AZ

15 juli | AS Monaco – PSV

15 juli | Hannover 96 – FC Twente

18 juli | FC Basel – PSV

19 juli | FC Twente – Everton

20 juli | Sparta Praag – Vitesse

25 juli | Aston Villa - Vitesse

6 augustus | FC Augsburg – PSV



Bovenstaand programma kan de komende periode zeker nog aangevuld worden. Zo heeft landskampioen Feyenoord enkel nog de oefenduels tegen FC Lisse (8 juli) en SDC Putten (15 juli) op het programma staan. Eind juli volgen hoogstwaarschijnlijk nog duels tegen ploegen uit aansprekende Europese competities. Ook Ajax en PSV hebben nog ruimte over voor oefenduels met interessante buitenlandse clubs.



Vanaf de tweede helft van juli gaan de Europese topclubs zich eveneens voorbereiden op een nieuw seizoen. Net als de afgelopen jaren betekent dat schitterende onderlinge oefenduels in verre oorden. Een selectie:



18 juli | AC Milan - Borussia Dortmund

19 juli | Bayern München - Arsenal

19 juli | AS Roma - PSG

20 juli | Manchester United - Manchester City

22 juli | FC Barcelona - Juventus

22 juli | Tottenham Hotspur - PSG

22 juli | Bayern München - AC Milan

23 juli | Real Madrid - Manchester United

25 juli | Tottenham Hotspur - AS Roma

25 juli | Chelsea - Bayern München

26 juli | PSG - Juventus

26 juli | FC Barcelona - Manchester United

26 juli | Real Madrid - Manchester City

27 juli | Bayern München - Internazionale

29 juli | Real Madrid - FC Barcelona

29 juli | Tottenham Hotspur - Manchester City

29 juli | Chelsea - Internazionale

30 juli | AS Roma - Juventus