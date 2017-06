Luc Castaignos en Henk Fräser, het perfecte huwelijk

Als Luc Castaignos deze zomer definitief de overstap maakt naar Vitesse, dan is hij daar vooralsnog de enige spits van wie doelpunten verwacht mogen worden. Het eeuwige talent treedt in Arnhem in de voetsporen van Ricky van Wolfswinkel.

Dat Henk Fräser een omstreden spits kan laten scoren, dat bewees hij in het afgelopen seizoen met Ricky van Wolfswinkel. De aanvaller zat op een dood spoor in zijn carrière en keerde terug naar Arnhem om de criticasters de mond te snoeren. Inmiddels bereidt hij zich met FC Basel, dat vijf miljoen euro betaalde, voor op het nieuwe seizoen.

Uitzonderlijke kwaliteit

De seizoenen ervoor bewees Fräser bij ADO Den Haag al dat hij een uitzonderlijke kwaliteit heeft. Van oerdegelijke Michiel Kramer maakte hij een spits die ineens bovenaan het verlanglijstje van Feyenoord stond. En het seizoen erna stond de bij Cordoba en Helsinki geflopte Mike Havenaar als spraakmakende opvolger klaar in Den Haag. De Japanner groeide onverwacht uit tot een revelatie, maar raakte na het vertrek van Fräser zijn basisplek kwijt.

Dat is de kracht van Fräser: onvoorwaardelijk vertrouwen geven. Als Kramer een keer door de ondergrens zakte bij ADO, stond hij de week erna gewoon weer basis. Met de gedachte dat de doelpunten toch wel zouden komen. Van Wolfswinkel bevond zich in het afgelopen seizoen in een identieke situatie bij Vitesse. Juist doordat hij het gevoel kreeg onomstreden te zijn, betaalde hij zijn coach terug met goals.

Vraagprijs

Voor Luc Castaignos kan het een perfect huwelijk met Fräser worden als Vitesse er met Sporting Lissabon uitkomt over de transfersom. De 24-jarige aanvaller heeft er twee mislukte seizoenen bij Eintracht Frankfurt en Sporting op zitten. De vermoedelijke vraagprijs van 2,5 miljoen euro kan een struikelblok zijn, omdat Fräser voor dat geld ook eenzelfde type in de Jupiler League kan oppikken.

Moet gezegd: nu de ene na de andere goaltjesdief in de Jupiler League een nieuwe werkgever in de Eredivisie heeft gevonden, wordt de kans wel steeds groter dat Vitesse voor Castaignos kiest. Er loopt op dit moment geen echte spits rond in Arnhem, dus er moet wat gebeuren. Fräser kennende staat hij te trappelen om met een nieuwe zorgenkindje aan de slag te gaan. Het wachten is tot ze elkaar het ja-woord geven in de vorm van een contract.