ELF talenten die volgend seizoen doorbreken

Franck Kessié

De Ivoriaan maakt deel uit van de revolutie in Milaan. AC Milan domineert op de transfermarkt en Kessié is één van de reeds aangetrokken aanwinsten. De fysiek sterke middenvelder moet de stofzuiger worden die sinds het vertrek van Gennaro Gattuso ontbreekt bij Milan. De twintigjarige Afrikaan komt voor twintig miljoen euro over van Atalanta, een van de grote verrassingen van het afgelopen seizoen in de Serie A.







Justin Hoogma

Het jonge talent verbaasde het afgelopen seizoen vriend en vijand met zijn prestaties in dienst van Heracles Almelo. Hoogma speelde als achttienjarige iedere minuut van alle 34 wedstrijden, een record. Zijn gemaakte stappen bleven ook in Duitsland niet onopgemerkt. TSG Hoffenheim, na de zomer actief in de Champions League, aarzelde niet en nam de centrale verdediger voor twee miljoen euro over uit Almelo. De zoon van Nico-Jan moet in Hoffenheim Niklas Süle opvolgen, wie naar Bayern München vertrekt.



Adalberto Peñaranda

Venezuela bereikte deze maand verrassend de finale van het WK voor spelers onder de twintig jaar oud. Ondanks de verloren beslissingswedstrijd tegen Engeland maakten de Venezolanen indruk. Peñaranda was de grote man bij de outsiders met twee doelpunten en drie assists. De aanvaller staat onder contract bij Watford en werd afgelopen seizoen tweemaal verhuurd, een keer aan Udinese en vervolgens aan het Spaanse Malaga. Na de zomer moet Peñaranda zijn doorbraak beleven in de Premier League.







Gonçalo Guedes

Paris Saint-Germain verraste zes maanden geleden met het aantrekken van een van de grootste talenten van Portugal. Gonçalo Guedes werd in zijn geboorteland al snel omgedoopt tot, hoe kan het ook anders, de nieuwe Cristiano Ronaldo. De twintigjarige buitenspeler speelde dit seizoen zeven keer mee met de club uit Parijs en kan de komende jaren zijn prijskaartje van dertig miljoen euro gaan terugbetalen.







Amath Diedhiou

Door de transferban van Atlético Madrid moet de Spaanse club de komende tijd vaker een beroep doen op de eigen jeugd. Amath Diedhiou maakte op huurbasis indruk bij Tenerife, waar hij het afgelopen seizoen dertien keer scoorde. De Senegalees kan zowel in de spits als aan beide vleugels uit de voeten en moet het vooral hebben van zijn snelheid.



Enes Ünal

Als huurling van Manchester City gaf de spits zijn visitekaartje af bij NAC Breda. Nederland beviel Ünal prima, waardoor City hem een jaar verhuurde aan FC Twente. In Enschede maakte de Turk achttien doelpunten, wat hem een mooie transfer naar Villarreal opleverde. Ünal krijgt in Spanje te maken met Cédric Bakambu in de strijd om de spitspositie. De 26-jarige international van DR Congo was dit seizoen tien keer trefzeker.







Gabriel Barbosa

In tegenstelling tot die andere Gabriel heeft Barbosa het lastig op de Europese velden. In dienst van Santos kreeg de spits de bijnaam Gabigol, wat de druk fors opvoerde bij de Braziliaan. Internazionale, met Frank de Boer destijds als trainer, betaalde in de zomer van 2016 dertig miljoen euro voor Gabriel. Tot dusver komt hij met slechts één treffer in de Serie A nog niet uit de verf bij de Italianen. Volgend seizoen wordt het erop of eronder voor Gabriel Barbosa.







Tammy Abraham

Als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Chelsea werd Tammy Abraham in het seizoen 2016/17 verhuurd aan Bristol City. De boomlange spits maakte liefst 23 doelpunten in zijn eerste jaar op het hoogste niveau en kan inmiddels rekenen op interesse van verschillende clubs uit de Premier League. Vitesse maakt door het samenwerkingsverband met Chelsea kans om de negentienjarige aanvaller op huurbasis over te nemen. De Arnhemmers zijn na het vertrek van Ricky van Wolfswinkel op zoek naar een nieuwe spits.



Moise Kean

De kans bestaat dat PEC Zwolle volgend jaar kan beschikken over een enorm talent van Juventus. Moise Kean wordt veelvuldig in verband gebracht met een stap op huurbasis naar Zwolle. Ook Ajax zou geïnteresseerd zijn om de aanvaller in te lijven. Kean is pas zeventien jaar, maar maakte dit seizoen al zijn debuut in de Serie A.







Emre Mor

Een vertrek van Franse revelatie Ousmane Dembélé komt steeds dichterbij. Barcelona en Real Madrid zouden geïnteresseerd zijn in de dribbelaar. Mocht het tot een transfer komen, dan heeft Borussia Dortmund zijn beoogde opvolger al in huis.







Cengiz Ünder

Turkije is goed vertegenwoordigd als het gaat om talentvolle voetballers. Cengiz Ünder speelde een grote rol bij Istanbul Basaksehir, de nieuwe club van Eljero Elia. De negentienjarige linkermiddenvelder maakte in zijn debuutseizoen bij Basaksehir zeven doelpunten en gaf daarnaast vijf assists.