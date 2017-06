Had Hidde Jurjus voor ADO Den Haag moeten kiezen?

Twee dagen had PSV in de onderhandelingsfase nodig om Hidde Jurjus het gevoel te geven dat de club in hem een gouden toekomst zag. De plannen die begin vorig seizoen werden opgesteld, kunnen mogelijk al de prullenbak in: een tijdelijke terugkeer naar het niveau waar hij een jaar geleden stond lonkt.

Excelsior en NAC Breda worden genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van één van 's Nederlands grootste keeperstalenten. Hidde Jurjus is inmiddels 23 en verder dan 34 wedstrijden in de Eredivisie is hij nog niet. Hij sleet zijn weekenden in het afgelopen seizoen voornamelijk als keeper van Jong PSV. Op zijn officiële debuut in de hoofdmacht wacht hij nog.

Zoet

Hoe geduldig moet Jurjus zijn voordat hij een kans krijgt in Eindhoven? Trainer Phillip Cocu kiest logischerwijs voor international Jeroen Zoet als zijn eerste keeper. Maar zolang Zoet bij PSV zit, blijft Jurjus min of meer stilstaan in zijn ontwikkeling. Hij speelt nooit op het Nederlandse hoogste niveau, laat staan in Europese wedstrijden. Dat daar überhaupt het vooruitzicht op was, zal mede de reden zijn dat hij voor de Brabanders heeft gekozen.

In de zomer van 2016 stond niet alleen PSV op de stoep om Jurjus weg te kapen bij De Graafschap. De Doetinchemmers kregen vermoedelijk ook ADO Den Haag over de vloer, was destijds het gerucht. Met de kennis van nu had Jurjus waarschijnlijk liever voor de Hagenaren gekozen.

Scenario

Juist bij ADO lagen er dit seizoen namelijk legio kansen voor hem om in de Eredivisie uit te komen. De Hagenaren kozen in plaats van Jurjus voor Ernestas Setkus, maar die bleek niet in staat om zijn kwaliteiten te tonen in de hoogste Nederlandse competitie. Vervolgens werd eeuwige reserve Robert Zwinkels van stal gehaald om de puinzooi die Setkus achterliet te herstellen. Dat wil min of meer zeggen: Zwinkels speelde een leuke rol in het behalen van lijfsbehoud voor ADO.

Het had een mooi scenario geweest voor Jurjus, om na de vormcrisis van Setkus als reddende engel tevoorschijn te komen. Maar in plaats daarvan keepte hij zeventien wedstrijden voor Jong PSV en wordt hij nu in verband gebracht met een tijdelijk vertrek. Op huurbasis bij Excelsior en NAC Breda lonken seizoenen zoals hij die kent uit zijn periode bij De Graafschap. Kortom, dan is hij terug bij af. Zijn geduld wordt met nog vier contractjaren bij PSV te gaan ook in het komende seizoen op de proef gesteld.