Het verhaal van Brutus, ex-bodyguard van Oranje, Pelé en Messi

“ Als de situatie dreigend werd zei ik altijd: 'Walk, walk, walk'. Ik rook onrust. Nog steeds.”

Zijn laatste klus in de voetbalwereld eindigde zes maanden geleden. Helaas, zegt Holkema. Hij was teammanager bij de nationale ploeg van Curaçao. In die rol zorgde hij er onder meer voor dat de vliegtickets en hotels werden geboekt, de spelersbus op tijd kwam en andere logistieke zaken netjes en op tijd werden geregeld. Net als de veiligheid van de spelers en technische staf.



Holkema deed het werk in zijn eerste jaar voor het niets, zegt hij. Uit plezier. Een vriendendienst voor Patrick Kluivert. Sinds Kluivert vertrok als bondscoach stoorde Holkema zich steeds meer aan de nieuwe koers die bond vaart. Daarom besloot hij te stoppen, ook om meer tijd door te gaan brengen met zijn familie. Zoals met zijn kleinzoon. Holkema stapt, op deze tropische dag in juni, na het interview op de fiets met zijn kleinzoon, zegt hij aan de telefoon.



Het is mooi geweest. Alleen Kluivert zou hem nog kunnen overhalen om in de voetbalwereld een rol te gaan vervullen, zegt Holkema. Hij hoeft op zijn 62ste niet meer te werken, in financieel opzicht. Zijn beveiligingsbedrijf, waarbij hij honderden mensen beschikbaar stelde voor klussen, verkocht Holkema een aantal jaar geleden voor een bedrag waardoor hij nu vooral nog voor zijn plezier wil werken. Zoals bij de nationale ploeg van Curaçao. "Ik heb zoveel leuke momenten beleefd met de jongens. Ik heb nog steeds goed contact met hen. We appen geregeld en ik heb ze succes gewenst voor de Gold Cup. Curaçao was een van de leukste klussen die ik heb gedaan."





Bertus Holkema (uiterst rechts) als lid van de technische staf van Curaçao.



ORANJE

Op zijn vijftiende verliet hij het ouderlijk huis, ging op zichzelf wonen en werd op zestienjarige leeftijd portier in het nachtleven van Sneek. Hij werd een bekend gezicht. Toen nog met een snor. Nadat zijn voetbalcarrière noodgedwongen eindigde richtte Holkema zich vooral op zijn rol als uitsmijter. Hij werkte ook nog als glazenwasser, vrachtwagenchauffeur en beroepsmilitair. Via zijn werk als portier kwam Holkema in contact met mensen die Santana, Fats Domino en Chuck Berry naar Nederland wisten te halen voor optredens. Holkema werd gevraagd voor de rol van security manager. Hobby werd vanaf toen werk, vertelt Holkema. Philips vroeg hem de tour van de Dire Straits te organiseren en in goede banen te leiden. De tour verliep vlekkeloos. En zo maakte Holkema naam.



Ondertussen werkte hij ook als opnameleider in de televisiewereld. Vanuit de showbizz stroomde de reputatie van Holkema door naar de voetbalwereld. De KNVB ging in 1996 een samenwerking aan met Holkema en zijn beveiligingsbedrijf, opgezet in 1989. Tot 2002 was hij verantwoordelijk voor de veiligheid van de internationals en technische staf van het Nederlands elftal. Zo maakte hij de EK's van 1996 en 2000 mee. Net als het WK in 1998, de affaire met de pikante danseres en internationals in Kopenhagen en de 'bijna-vechtpartij' in Oslo tussen internationals, journalisten en uitgaanspubliek.



Nee, hij kan niet alles vertellen over die periode en de incidenten, geeft Holkema aan. "Maar laten we het zo zeggen, niet alles wat naar buiten kwam is ook echt gebeurd. De spelers van Oranje liggen altijd onder een vergrootglas. Dat maakt het voor bepaalde mensen interessant om zaken aan te dikken of anders voor te doen dan het is. Ik had een goede band met de spelers en de technische staf. Mijn tijd bij de KNVB was de mooiste in de voetbalwereld. Het was altijd een feest om bij Oranje te komen. Met Frank Rijkaard, Louis van Gaal en Dick Advocaat kon ik het ook goed vinden. Ik at niet mee met de selectie, want dan hield ik de kamers van de jongens in de gaten. Maar de bondscoaches en de spelers gaven mij wel altijd het gevoel dat ik bij de groep hoorde. Ik heb met een aantal jongens ook contact gehouden. Zo vroeg Edwin van der Sar mij of ik zijn bruiloft in goede banen wilde leiden. Net als Louis van Gaal. Later kwamen Arjen Robben, Dirk Kuyt en Wesley Sneijder met dezelfde vraag naar mij. Leuk toch?"





Holkema in 1996 met de door Guus Hiddink van EURO 96 weggestuurde Edgar Davids.



PELÉ

In 2002 nam de KNVB vrij abrupt afscheid van Holkema. "Ik werkte tot die tijd nauw samen met teammanager Hans Jorritsma. We vulden elkaar aan. Hij nam de logistieke taken op zich, ik nam de security voor mijn rekening. Zo zorgde ik er altijd voor dat de kleedkamers dicht bleven tijdens wedstrijden. Ik was dan ook de enige met de sleutel. Naar mijn weten is er nooit iets gestolen. Ik kijk met veel plezier terug op die tijd en had nog jaren door willen gaan, maar op een gegeven moment kreeg ik bonje met Jorritsma en de KNVB verlengde mijn contract niet. De spelers vonden het jammer, begreep ik. We konden het goed met elkaar vinden in die jaren."



Daarna stelde Holkema zich beschikbaar als bodyguard en personal assistent. Mick Jagger, Madonna, Robbie Williams, The Spice Girls en Sylvester Stallone, zij en anderen werden op aanvraag geschaduwd door het grote lijf van Bertus Holkema uit Workum. Omdat zij Bertus niet altijd even soepel konden uitspreken kreeg Holkema bijnamen: Brutus en Birdy. Ook vanuit de voetbalwereld kwamen de nodige aanbiedingen binnen. En hij werkte voor het Koninklijk Huis.



In opdracht van Mastercard was Holkema rond het WK van 2006 in Duitsland bodyguard en personal assistant van Pelé. "Ik weet alles van hem en hij ook alles van mij. Uiteindelijk hebben we elkaar in een periode van tien jaar vaak gezien en veel met elkaar gesproken. Wat we daar hebben besproken houd ik tussen ons, maar hij vroeg mij ook weleens wat ik ergens van vond. Zoals of hij ambassadeur moest worden voor het WK en de Olympische Spelen in Brazilië. Hij twijfelde daarover vanwege de negatieve geluiden over de organisatie en de politieke situatie in het land. Ik zei: 'Als jij jouw naam niet verbindt aan die evenementen, wordt het sowieso niets'. Hij besloot uiteindelijk toch ambassadeur te worden. Ik heb een hele speciale band met Pelé. Net als met Kluivert. Voor hem zal ik ook altijd klaarstaan. We kennen elkaar al zo lang. Toen hij mij vroeg mee te gaan naar Curaçao hoefde ik geen moment na te denken. Ik zou eigenlijk met mijn vrouw naar Parijs gaan om met Patrick en zijn vrouw een hapje te gaan eten, maar dat is er nog niet van gekomen. Het is ook niet zo dat we de deur bij elkaar plat lopen. Echte vriendschappen sluiten in de voetbalwereld of de showbizz is lastig. Veel mensen denken vooral aan zichzelf. Maar af en toe kom je mensen tegen waarmee het goed klikt. Die contacten koester ik."





Bertus Holkema in de schaduw van Pelé.