Het doemscenario voor Tom Boere

Cecilio Lopes maakte in de eerste helft van het seizoen 2006/07 indruk door twaalf keer te scoren in slechts zeventien wedstrijden. In de winterstop kon hij rekenen op interesse van verschillende Eredivisieclubs en werd hij uiteindelijk gehaald door sc Heerenveen. In Friesland ging het echter snel bergafwaarts met de spits uit Kaapverdië. In 43 Eredivisiewedstrijden scoorde hij slechts zeven keer en werd hij in de tussentijd meerdere keren verhuurd en geschorst wegens disciplinaire redenen.





Lopes keerde twee keer terug bij FC Dordrecht



Serhat Koç werd op achttienjarige leeftijd gebombardeerd tot toptalent en vertrok na moeizame onderhandelingen naar FC Groningen. Dolblij waren ze in het hoge noorden met de jonge topscorer van FC Eindhoven. Dertien wedstrijden en nul doelpunten later was het snel gedaan met de tevredenheid over Koç, wie zelfs nog twee jeugdinterlands voor Nederland speelde. De nog altijd pas 26-jarige aanvaller kwam het afgelopen seizoen uit voor DOVO en maakt deze zomer een transfer naar TEC.





Koç maakte 49 doelpunten in dienst van FC Eindhoven



Jack Tuyp is misschien wel de grootste cultheld van de Lage Landen en zeker in Volendam. De bonkige spits speelde bijna driehonderd wedstrijden in 'het andere Oranje' en was liefst 137 keer trefzeker. FC Groningen maakte in 2004 één miljoen euro over naar Volendam en lijkt inmiddels patent te hebben op het binnenhalen van mislukte Jupiler-spitsen. Tuyp scoorde niet in elf wedstrijden en werd snel verhuurd aan, jawel, FC Volendam.





Jack Tuyp, een absoluut icoon in Volendam



Donny de Groot, in de Jupiler League beter bekend als Maradonny, maakte zijn bijnaam niet bepaald waar op het hoogste niveau. Zijn meest productieve seizoen in de Eredivisie stamt uit zijn periode bij RBC Roosendaal, waar hij in het seizoen 2004/05 zeven keer scoorde in zeventien wedstrijden. Zijn laatste kunststukje toonde De Groot in dienst van Willem II, toen hij de Tilburgse club met veertien doelpunten hielp aan promotie naar de Eredivisie.





'Maradonny' speelde in zijn carrière voor tien clubs



Glynor Plet kwam door zijn tengere postuur ietwat slungelig over, maar maakte in twee jaar tijd bij Telstar 39 doelpunten. Het leverde hem een transfer op naar Heracles. In Almelo ging het nog redelijk met de boomlange spits, maar na zijn gevoelige overstap naar FC Twente ging het van kwaad tot erger. Periodes bij KRC Genk, Hapoel Beer Sheva, Zulte-Waregem, Go Ahead Eagles en Maccaibi Haifa draaiden op niets uit. Inmiddels verdient Plet zijn brood in Turkije, bij Alanyaspor.





Plet was bij Telstar een nachtmerrie voor iedere verdediger