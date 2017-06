Igor Tudor, de man die Bruma akeliger vindt dan Ibra

Hij vindt dat Wesley Sneijder maar een nieuwe club moet zoeken als hij komend seizoen aan de bak wil en dat RB Leipzig-aanwinst Bruma akeliger is dan Zlatan Ibrahimovic. Over wat Igor Tudor vindt is meestal geen twijfel mogelijk.

De voormalige robuuste verdediger van Juventus laat er als nieuwbakken trainer van Galatasaray geen gras over groeien. De coach heeft in zijn eerste maanden gezien dat het rigoureus anders moet bij de Turkse topclub. En hij is niet bang om openlijk keihard uit te leggen waar het volgens hem op staat.

Nummer tien

Zo kreeg Sneijder te horen dat er geen plek meer voor hem was bij Galatasaray, omdat Tudor volgend seizoen geen nummer tien-rol in gedachten heeft. De oefenmeester zegt dat een dergelijke positie niet in zijn systeem past.

Dat vleugelflitser Bruma naar RB Leipzig vertrekt, vindt Tudor ook niet bijzonder erg. Al deed hij in zijn beginperiode vaak genoeg een beroep op de aanvaller. De Kroatische coach bekritiseerde in de media het gedrag van Bruma, dat erger zou zijn dan dat van Ibrahimovic. Met Ibra speelde Tudor samen in zijn tijd bij Juventus.

De aanpak van Tudor heeft tot nu toe bij al zijn clubs een goede uitwerking gehad. Hij speelde de afgelopen seizoenen het liefst in een 4-4-2 of 4-2-3-1 formatie. Bij Karabükspor, PAOK Saloniki en Hajduk Split oogstte hij er lof mee.

Krediet

De laatste vier wedstrijden van het seizoen werden door Galatasaray gewonnen, waardoor de 39-jarige oud-international krediet heeft. Bruma is al weg en Sneijder wordt aan een transfer naar Basaksehirspor gelinkt. Eén ding is duidelijk: als er één club komt die de Nederlander voor een goed bedrag op wil halen, zal Igor Tudor geen moment twijfelen.