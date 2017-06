Eén keer scoren in één seizoen: komt Sjoerd Ars er bovenop?

Je zou bijna zeggen: Sjoerd Ars is Sjoerd Ars niet als hij niet minder dan twintig keer in één seizoen scoort. Toch luisterde een van de minst succesvolle spitsen van het afgelopen seizoen naar de naam Sjoerd Ars. Is De Graafschap de stap die hij nodig heeft?

Ars is een cultfiguur in de Jupiler League door zijn indrukwekkende doelpuntenaantallen. Op andere niveaus probeerde hij het wel, maar kwam hij nooit uit de verf. Het afgelopen half jaar bij Fortuna Sittard viel op, omdat hij in elf optredens (waarvan acht invalbeurten) het net niet vond. Trainer Sunday Oliseh had daardoor weinig redenen om voor hem te kiezen. Dat terwijl hij in zijn laatste drie Jupiler League-seizoenen juist aan de lopende band scoorde voor verschillende clubs.

Seizoen 2010/11

Club: PEC Zwolle

Wedstrijden: 33

Goals: 28

In een wanhopige zoektocht naar de nieuwe Dirk-Jan Derksen kwam PEC Zwolle uit bij Ars. Derksen had in het seizoen 1999/00 eens 28 keer in één seizoen gescoord en dat was eerder niemand anders gelukt bij de club. Lang duurde het niet voor zijn opvolger opstond. Ars scoorde 28 keer en evenaarde Derksen. Johan Voskamp, toen nog in dienst van Sparta Rotterdam, werd met 29 treffers echter competitietopscorer.

Seizoen 2014/15

Club: NEC

Wedstrijden: 35

Goals: 28

Na PEC Zwolle volgde er een buitenlands avontuur dat Ars geen windeieren legde. De spits wisselde in rap tempo van club en versleet vier clubs voordat hij weer in de Jupiler League terugkeerde. NEC haalde hem op in de hoop te promoveren. Dat lukte mede door de 28 goals van Ars, die daarmee dit keer wél competitietopscorer werd.

Seizoen 2015/16

Club: NAC Breda

Wedstrijden: 33

Goals: 21

NEC verkaste naar de Eredivisie, maar in die competitie had Ars het na twee duels al gezien. Hij keerde terug naar de Jupiler League bij NAC Breda. Ralf Seuntjens werd topscorer met 28 doelpunten, maar Ars verdiende een overstap naar het Hongaarse Haladas Szombathely. Toen hij ook daar niet aardde, was een terugkeer naar zijn favoriete competitie zo gemaakt. Bij De Graafschap mag hij op huurbasis laten zien dat het afgelopen halfjaar bij Fortuna Sittard slechts een incident was.