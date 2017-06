De Boer moet Crystal Palace uit identiteitscrisis helpen

Frank de Boer lijkt de topfavoriet om de nieuwe manager van Crystal Palace te worden. Met de Londenaren treft de coach een club in een identiteitscrisis. Moet zij naar boven of beneden kijken?

De volgende stap

Manuel Pellegrini, Roger Schmidt, Sean Dyche en Frank de Boer. Het rijtje kandidaten dat in de media gelinkt wordt aan het hoofdtrainerschap van Crystal Palace, is niet mals. De eerste won een paar jaar geleden nog de Premier League, de tweede timmert aan de weg met een revolutionaire speelstijl, de derde staat bekend als een van de grootste talenten in het Engelse trainersgilde en de vierde won vier keer op rij met Ajax de Eredivisie. Duidelijk is dat Crystal Palace omhoog wil. Alle in de media genoemde namen staan bekend om hun positieve speelwijze en lijken - op Burnley-manager Dyche na - niet heel geschikt voor een jaar degradatievoetbal.

Het is een weg die Crystal Palace al langer in probeert te slaan. In het begin van 2015 betaalde de club vier miljoen euro voor toenmalig Newcastle United-manager Alan Pardew. Bij zijn presentatie raakten de coach en directeur Steve Parish niet uitgepraat over 'het maken van de volgende stap'. Crystal Palace had de middelen om een middenmoter in de Premier League te zijn, maar raakte op de een of andere manier altijd verzeild in een vervelend degradatiegevecht.

Nadat Pardew met een fenomenale tweede seizoenshelft Crystal Palace naar de tiende plaats in de Premier League leidde, zagen de Londenaren een zonnige toekomst tegemoet. De club tastte op de transfermarkt diep in de buidel voor spelers als Yohan Cabaye en Conor Wickham en hoopte de stap naar de middenmoot definitief te kunnen maken. Ondanks het halen van de FA Cup-finale, zou een moeizaam seizoen volgen en kwam Crystal Palace dichter bij de degradatiestreep dan het eigenlijk hoopte. Volgens hetzelfde recept werd opnieuw veel geld in de selectie gestoken en werd onder andere Christian Benteke naar Selhurst Park gehaald. De herhaling van zetten zorgde voor een herhaling van prestaties. The Eagles bleven zwalken en stuurden in december 2016 Pardew weg. Sam Allerdyce moest als crisismanager de club, op dat moment zeventiende in de Premier League, in haar divisie houden.

Baantjer

De voormalig bondscoach van Engeland slaagde daar relatief makkelijk in, maar het moeten kiezen voor Allerdyces speelstijl tekent precies de identiteitscrisis waar de club zich in bevindt. De club wil zo graag omhoog, maar was verplicht haar bestaan in de Premier League te verzekeren door op de lange bal te spelen. Een prima tactiek uiteraard, maar het is symbolisch voor de reputatie van de club. Goed genoeg voor de Premier League, maar niet sterk genoeg om er rol van betekenis te steken.

Met Frank de Boer zou de club weer een totaal nieuwe speelstijl introduceren op Selhurst Park. Het pass- en combinatievoetbal van de Nederlander is een risicovolle keuze van de beleidsmakers van Crystal Palace, maar toont in ieder geval ambitie. Het zou een nieuw hoofdstuk in een roman van Baantjer kunnen zijn. Crystal Palace en zijn weg naar de middenmoot.