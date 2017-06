Even voorstellen: Ritsu Doan, rijzende ster van FC Groningen

Paspoort van Ritsu Doan:

Geboren: 16 juni 1998

Geboorteplaats: Amagasaki (Japan)

Positie: buitenspeler

Lengte: 171 cm

Gewicht: 70 kg

Contract getekend tot: 2017 (FC Groningen neemt hem op huurbasis over)

Profdebuut: Gamba Osaka - FC Seoul 3-2 (27-5-2015)

Speelde voor: Gamba Osaka

Magische avond

De eerste goal was al knap. Als een duveltje uit en doosje stond Doan ineens voor de Italiaanse doelman, waardoor hij een perfect afgemeten voorzet van Keita Endo mooi binnen kon tikken. De tweede goal was simpelweg geniaal. Doan krijgt de bal aangespeeld op grote afstand van de goal en begint te dribbelen. De bal als zijn maatje, de tegenstanders als obstakels. Met een bepaalde flair en achteloosheid dribbelt hij Italiaan na Italiaan voorbij en is hij oog in oog met Andrea Zaccagno de doelman opnieuw de baas. Japan - Italië, een wedstrijd op het onlangs gespeelde WK onder 20, eindigt door twee goals van Doan in 2-2. De Aziaten gaan door naar de knock-outfase van het toernooi.

Op basis van die magische avond in het Koreaanse Cheonan is het lastig jezelf voor te stellen dat Doan komend seizoen voor een middenmoter in de Eredivisie speelt. Doan staat bekend als een van de grotere talenten van het land, een rijzende ster in het land van de rijzende zon. Nou zegt dat niet alles (Japan presteert het om nóg lager op de FIFA-wereldranglijst te staan dan Nederland), maar het maakt in ieder geval nieuwsgierig.

Ajax en PSV

De naam van Doan staat al langer in de Nederlandse scoutingsnotulen genoteerd. PSV en Ajax werden in het geruchtencircuit al meerdere malen aan de Japanees gelinkt. Gek is dat niet. Doan heeft een fenomenale dribbel en kan af en toe pijlsnel uit de hoek komen. In de Aziatische Champions League voor jeugdspeler groeide hij uit tot Most Valueable Player van het toernooi. Niemand had meer doelpunten en assists gemaakt dan hij.

Heeft FC Groningen een wereldtalent binnengehaald? Nee, laten we niet overdrijven. Hoewel Doan het in 2015 nog schopte tot een lijstje van The Guardian met de top-50 grootste talenten ter wereld, lijken de verwachtingen enigszins bijgesteld te moeten worden. De buitenspeler hoopte het afgelopen seizoen de naar FC Augsburg Takashi Usami te kunnen vervangen bij Gamba Osaka, maar is daar niet in geslaagd. Vooral zijn doelpunt- en assistproductie in het eerste elftal valt nog tegen. In heel zijn carrière maakte hij pas vier goals en gaf hij pas een assist op het hoogste niveau. De stap naar het grotemannenvoetbal valt hem in Japan een tikkeltje zwaar.

Volgende week in Groningen! pic.twitter.com/lTIYzinBQt — FC Groningen (@fcgroningen) 23 juni 2017





De verwachtingen rondom Doan zullen in Groningen echter hooggespannen zijn. De supporters in de Euroborg willen niks liever dan een exoot die in de voetsporen van Luis Suarez treedt. Of Doan die speler zal zijn, valt nog te betwijfelen. Al zijn de voortekenen, zeker na die ene wedstrijd in Cheonan, goed.