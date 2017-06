Vijf mogelijke bestemmingen voor Jetro Willems

1. Galatasaray

Galatasaray staat op pole-position om Willems over te nemen. De Turken hebben in Eindhoven geïnformeerd naar de Nederlander en zijn naar alle waarschijnlijkheid een bod aan het voorbereiden. Hun huidige linksback, Lionel Carole, blinkt vooral uit in wisselvalligheid.

2. Olympique Lyon

Ook de Fransen zijn de laatste weken nadrukkelijk gelinkt aan Willems. De centrale verdedigers van Olympique Lyon zijn over het algemeen groot en sterk, maar aan de bal missen ze kwaliteiten. Willems zou dat kunnen compenseren aan de linkerkant. De huidige linksbacks van Olympique Lyon, Jeremy Morel en Maciej Rybus, worden over het algemeen gezien als de zwakste schakels van het elftal.

3. Liverpool

Een vleugje 'wishful thinking', maar de Engelse nummer vier kan niet in deze lijst ontbreken. Jetro Willems plaatste in de vorige zomer een foto van hemzelf in een Liverpool-shirt op Snapchat en zorgde daarmee voor bakken vol met geruchten over zijn toekomst. "Een grapje", noemde hij het voorval al snel, maar door de matige bezetting van Liverpool op deze positie zou het zomaar eens werkelijkheid kunnen worden.

Jetro Willems is hoping for a move to #LFC - he just put this on Snapchat. pic.twitter.com/aM769j17dk — LFC Liverpool FC (@Liverpool_FC_) 25 juli 2016

4. VfL Wolfsburg

Een gevalletje van 1+2=3. Wolfsburg wordt in het geruchtencircuit niet heel nadrukkelijk aan Wolfsburg gelinkt, maar zoekt nog een linksback na het vertrek van Ricardo Rodríguez naar AC Milan. Waarom Willems op het lijstje zou kunnen staan? De Nederlander heeft een vergelijkbare speelstijl als Rodríguez, Wolfsburg heeft een Nederlandse coach en de Duitsers kennen de weg naar de onderhandelingstafel van PSV. Vorig jaar pikte de club nog Jeffrey Bruma op in Eindhoven.

5. Schalke 04

Schalke 04 verloor linksback Sead Kolašinac aan Arsenal en zoekt nog een vervanger. Uiteindelijk past Willems beter in het profiel van Wolfsburg dan in het profiel van Schalke 04, maar ook de club uit Gelschenkirchen mag niet uitgesloten worden in dat rijtje. De Duitsers hebben in Domenico Tedesco een jonge trainer aangesteld die aanvallend voetbal prefereert. Dan is Willems een fijne linksback om erbij te hebben.