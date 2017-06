Wanneer gaan we Lozano en Younes zien?

Vooralsnog houden enkel Andrés Guardado en Ryan Thomas de eer van de Eredivisie hoog op de Confederations Cup. De rest van de in Nederland actieve spelers moeten het vooralsnog doen met een rol in de marge. Maar de laatste groepswedstrijden beloven voor enkelen beterschap.

De selecties van de Confederations Cup tellen in totaal zes spelers uit de Eredivisie en een speler uit de Jupiler League. Héctor Moreno zit daar, door zijn vertrek van PSV naar AS Roma, niet meer bij. De Eindhovenaren konden echter niet toezien dat het rijtje in Nederland actieve spelers op het toernooi ingekort werd. Ze vulden het lijstje direct aan met een vervanger: Hirving Lozano tekende tijdens de Confederations Cup een contract bij PSV.

PSV-fans konden niet wachten om hun nieuwe aanwinst met de Mexicaanse ploeg mee te zien doen, maar moeten nog even geduld hebben. Lozano werd in de eerste twee wedstrijden gepasseerd door bondscoach Juan Carlos Osorio. Vermoedelijk heeft dat weinig met de kwaliteiten en status van de buitenspeler te maken. Gedurende de wedstrijd tegen Portugal zat Lozano midden in de afronding van zijn transfer naar PSV en in de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gaf Osorio zijn belangrijkste spelers rust. De belangrijke slotwedstrijd in de groep, die zaterdag tegen Rusland gespeeld wordt, krijgt de buitenspeler een eerste reële kans op een basisplaats. Aangezien hij in de voorbereiding op het toernooi veel minuten maakte, komt hij waarschijnlijk tegen de Russen wél in actie.

Ook Andrès Guardado zal tegen Rusland vermoedelijk een basisplaats hebben. De captain van de Mexicanen is mogelijk aan zijn laatste maanden bij PSV bezig, maar is op de Confederations Cup vooralsnog het uithangbord van de Eredivisie. Hij behoorde tot de spelers die rust kreeg tegen Nieuw-Zeeland en moet zaterdag een belangrijke rol gaan vervullen op het middenveld van Mexico.

De enige speler die tot nu toe twee wedstrijden in de basis begon voor zijn land, is Ryan Thomas. De middenvelder van PEC Zwolle speelde zowel tegen Rusland als Mexico van begin tot eind, maar weet nu al dat zijn toernooi zaterdag zal eindigen. Door twee nederlagen zijn de Kiwi's al voor de laatste groepswedstrijd uitgeschakeld. RKC Waalwijk-doelman Tamati Williams zag het allemaal vanaf de bank aan.

Een andere doelman die het toernooi als wissel meemaakt, is André Onana. De Kameroense doelman kende afgelopen seizoen een verdienstelijk jaar bij Ajax, maar verliest in eigen land de concurrentiestrijd van Sevilla B-keeper Fabrice Ondoa. Waar Onana afgelopen seizoen de Europa League-finale speelde, was Ondoa bankzitter bij een club uit de tweede Spaanse divisie. Toch ziet de Belgische bondscoach Hugo Broos geen enkele reden hem na het succesvolle Africa Cup-toernooi van afgelopen winter te wisselen.

Ook Amin Younes komt bij Duitsland niet van de bank af. En dat is best een hard gelag, omdat Joachim Löw zich voor toernooi lovend uitliet over de buitenspeler en hem in de voorbereiding nog aardig wat speelminuten gaf. In de Confederations Cup zelf kiest de bondscoach echter voor andere namen. Er is echter beterschap op komst: Löw beloofde in de laatste groepswedstrijd zijn wissels een kans te geven. Tegen Kameroen lijkt Younes dus zijn opwachting te kunnen maken.

En last but not least heeft men nog Ajdin Hrustic. De speler van FC Groningen is namens Australië aanwezig op het toernooi, maar ook voor hem geldt vooralsnog een rol in de marge. Bondscoach Ange Postecoglou gunde hem vooralsnog geen enkele minuut. Of daar verandering in komt, valt te betwijfelen.