De eenduidige visie van Nicky Hofs en Henk Fraser

Nicky Hofs is als assistent-trainer toegevoegd aan de technische staf van Vitesse. Een oud-speler van de club die zich mag gaan bemoeien met het beleid van hoofdcoach Henk Fraser. Qua speelstijl zitten de twee in ieder geval op één lijn.

Vitesse ving Hofs direct na zijn actieve voetbalcarrière op in de jeugdopleiding. De voormalige middenvelder, die als begin dertiger stopte met profvoetbal, voegde zich op 1 juli 2014 als assistent-trainer bij de staf van Vitesse onder 17.

In februari 2015 maakte hij al een volgende stap. Hofs mocht bij Vitesse onder 19 als assistent aan de slag. Eerst was hij de rechterhand van Joseph Oosting, daarna van Remco van der Schaaf. In beide gevallen maakte hij kennis met het 4-3-3-systeem, dat Vitesse onder 19 met de punt naar achteren en de punt naar voren hanteerde.

Voortborduren

Heel raar was het dus niet dat Hofs daarop voortborduurde toen Van der Schaaf op 9 maart van dit jaar besloot te vertrekken bij Vitesse. De nu 34-jarige coach werd gevraagd als opvolger en speelde ook in het 4-3-3-systeem.

Na negen wedstrijden als trainer van Vitesse onder 19 wordt Hofs al aan een nieuwe test onderworpen. Hij gaat bij het eerste elftal aan de slag als assistent van Fraser. Ook daar is het 4-3-3-speelsysteem geïntegreerd.

Renderen

Vorig seizoen maakte Fraser indruk door Ricky van Wolfswinkel te laten renderen. Hij richtte zich verder op snelle buitenspelers met een goede voorzet in huis. Deze zomer keren Nathan en Adnane Tighadouini terug bij respectievelijk Chelsea en Malaga en mag Fraser, met hulp van Hofs, een nieuwe voorhoede gaan samenstellen. Luc Castaignos wordt genoemd als de nieuwe aanvalsleider.