Dertig jaar de fenomenale, geniale Lionel Messi

Lionel Andrés Messi Cuccittini viert vandaag, zaterdag 24 juni, zijn dertigste verjaardag. De Vlo, Messidona, Messias heeft de wereld de afgelopen dertig jaar talloze hoogtepunten bezorgd. Om het feestje met de Argentijnse superster mee te vieren, heeft ELF Voetbal hieronder dertig hoogtepunten uit zijn loopbaan verzameld. En ja, het is een waar feestje om te bekijken.

1. Met een geniale dribbel in 2011:



2. Het doelpunt waarmee hij de titelstrijd in 2017 spannend hield:



3. Snel, krachtig en onhoudbaar geplaatst. Tevens voorlopig zijn laatste officiële goal. Wanneer volgt de volgende?



4. Zelfs met een overtreding niet af te stoppen:



5. Ook vuurpijlen komen van zijn voet:



6. Niet. Te. Stoppen.



7. De mooiste goal in een Copa del Rey-finale ooit?



8. Door de benen van de keeper? Check!



9. Een balletje op gevoel? Ook check!



10. Zijn mooiste treffer ooit?



11. Ook met zijn kop is Messi geniaal!



12. Een krankzinnige vrije trap? Ook namens Argentinië geen probleem.



13. Ook als klein mannetje loopt Messi iedereen eruit:



14. Zelfs op de training laat hij onmogelijke dingen zien...



15. De allereerste treffer in het eerste team van FC Barcelona was al bijzonder mooi:



16. Panenka 2.0? Ook check!



17. Dit was zijn eerste treffer in het eerste van Barça in een niet officiële wedstrijd. Ook al vol gevoel:



18. Messi in zijn eentje tegen alle verdedigers van Real Madrid? Geen probleem.



19. Met een Roberto Carlos-achtige-curve de winnende maken. Messi kan het.



20. Briljante controle en balbehandeling en vervolgens één van je vier goals in één duel tegen Arsenal maken? Genieten!



21. Afgekeurd. Maar niet minder geniaal!



22. Een van zijn vele pareltjes tegen Brazilië.



23. Scoren met zijn hand? Jawel..



24. Op geniale wijze sportieve revanche nemen? Check!



25. Uit geslagen positie de inleiding geven tot een comeback? Messi did it.



26. Een werelddoelpunt maken met je chocoladebeen? Geen punt. Twee keer in één wedstrijd? Ook niet!



27. Foutjes van de tegenstander straft Messi even mooi als genadeloos af.



28. Maar foutjes van medespelers maakt hij juist weer op magistrale wijze goed!



29. En héél soms zit er ook wel een iets makkelijkere treffers bij...



30. Maar in de afgelopen dertig jaar waren dat er een stuk minder dan het aantal pareltjes dat hij scoorde. Hoeveel zullen er nog volgen? Tegen Real Madrid (zie #2) maakte hij zijn vijfhonderdste treffer. Voor de échte fanatiekelingen, hier heb je ze allemaal: