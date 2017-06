Jean-Paul Boëtius, van 19-jarig international tot reserve in Zwitserland

Alsof het een soort Marcus Rashford was, stelde Louis van Gaal het toenmalige toptalent Jean-Paul Boëtius op in de vriendschappelijke wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Frankrijk op woensdag 5 maart 2014. Het was een konijn uit de hoge hoed van de bondscoach, die wel vaker zulke dingen uithaalde in zijn lange trainerscarrière. Wat een veelbelovend basisdebuut leek te zijn, kreeg in de jaren daarop geen vervolg. Het gewezen wonderkind is terug bij af.

Feyenoord haalt Boëtius terug naar Rotterdam. De nu 23-jarige aanvaller is de opvolger van Eljero Elia, die na een topjaar zijn geluk gaat beproeven bij Basaksehirspor. Elia lukte het om bij zijn terugkeer naar Nederland een plekje in Oranje af te dwingen. Dat vooruitzicht kan stimulerend werken voor Boëtius, die nog vaak zal terugdenken aan 5 maart 2014.

Gek was het destijds niet, dat Boëtius een beloning van Van Gaal kreeg in de vorm van een uitnodiging voor Oranje. De buitenspeler maakte wekelijks furore bij Feyenoord en vond regelmatig het net. Ten tijde van zijn Oranje-debuut stond hij dat seizoen op tien treffers in 29 competitiewedstrijden voor de Rotterdammers. Niet gek voor een buitenspeler die zijn twintigste verjaardag nog moest vieren.

Helaas voor hem kon Boëtius zijn uitstekende vorm in het seizoen erop niet vasthouden. Hij werd regelmatig gepasseerd en dat deed hem pijn. Op 3 augustus 2015, amper anderhalf jaar na zijn Oranje-debuut, koos Boëtius voor de anonimiteit van Zwitserland. Zijn handtekening onder een contract van FC Basel was twee miljoen euro waard.

Een reeks van blessures gooiden vervolgens roet in het eten. Eerst een dijbeenverrekking, toen een heupblessure en later ook nog klachten aan zijn enkel. Tussendoor speelde Boëtius twaalf competitieduels, maar daarin kon hij nooit voldoende indruk maken voor een vruchtbare toekomst bij Basel. Sterker, het seizoen erop liet de club hem links liggen.

Boëtius speelde in het voorbije half jaar op huurbasis bij RC Genk. De Belgische club maakte regelmatig gebruik van hem, maar al snel werd duidelijk dat de koopoptie in zijn huurcontract niet zou worden gelicht. Een nieuw seizoen ellende in Zwitserland lonkte. Maar nu keert de verloren zoon terug in De Kuip; hij wordt naar verwachting voor drie seizoenen vastgelegd.