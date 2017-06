Spaanse fiscus zit sterren op de hielen

In navolging van Lionel Messi kreeg ook Cristiano Ronaldo deze zomer problemen met de Spaanse fiscus. Deze maand voegde ook José Mourinho zich in dit rijtje. En zij zijn niet de enige. Want er zijn meer internationale sterren die een probleem hebben met de Spaanse belastingdienst.

Lionel Messi

Lionel Messi is in 2016 de eerste wereldvedette die problemen krijgt met de belastingdienst. Zij beschuldigen Messi ervan de Spaanse fiscus tussen 2007 en 2009 te hebben benadeeld. Het zou hierbij gaan om het verzwijgen van 4,1 miljoen inkomsten verkregen uit portretrechten. In juli 2016 wordt Messi veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden en een boete van twee miljoen euro. De Argentijn verdwijnt uiteindelijk niet de cel in. Bij een gevangenisstraf van minder dan twee jaar hoeven veroordeelden in Spanje niet daadwerkelijk de gevangenis in.





Javier Mascherano

Ook Barcelona-college Javier Mascherano kreeg vorig jaar problemen met de Spaanse fiscus. Evenals Messi zou ook Mascherano inkomsten uit portretrechten hebben verzwegen in de periode tussen 2011 en 2012. Bij Mascherano zou het gaan om een bedrag van 1,5 miljoen euro. De Argentijn bekende maar gaf daarbij aan niet veel van het Spaanse belastingstelsel te begrijpen. ''Ik snap weinig van belastingen en van de wet. Voor mij zijn het technische en ingewikkelde zaken, dus ik vertrouw op andere personen." Uiteindelijk trof Mascherano een schikking met de Spaanse belastingdienst.

Neymar

Het klinkt spannender dan het uiteindelijk is. In november 2016 eist het Spaanse openbaar ministerie twee jaar cel tegen Barcelona-aanvaller Neymar. Dat heeft alles te maken met zijn transfer van Santos naar Barcelona. Bij de overgang van Neymar naar de Catalaanse topclub zouden er miljoenen in de zak van de vader van Neymar zijn verdwenen. Geld dat de Spaanse belastingdienst is misgelopen. Het onderzoek naar de transfer van Neymar en de verdwenen miljoenen loopt nog. Toch hoeft de aanvaller niet bang te zijn dat hij daadwerkelijk in de cel belandt. Net als teamgenoot Messi beschikt Neymar over een blanco strafblad.

Angel Di María

Angel di María mag inmiddels al een tijdje zijn vertrokken uit Madrid maar dat betekent niet dat hij aan de Spaanse belastingdienst ontsnapt. Evenals landgenoten Mascherano en Messi gaat het hierbij om het niet betalen van inkomsten uit portretrechten. Tussen 2012 en 2013 zou Di María de Spaanse fiscus voor 1,3 miljoen euro hebben opgelicht. De Argentijn wordt schuldig bevonden en gaat akkoord met een boete van twee miljoen euro en een gevangenisstraf van zestien maanden. Doordat de belastingfraude het eerste vergrijp is van Di María, hoeft ook hij niet de gevangenis in.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo heeft een creatieve boekhouder. Eind 2014 laat de Portugees toekomstige inkomsten van zijn sponsoren Nike en Kentucky Fried Chicken alvast uitbetalen. Via twee Ierse bedrijven worden de miljoenen weggesluisd naar een aantal brievenbusfirma's op de Britse Maagdeneilanden. In totaal zou het gaan om een bedrag van 63,5 miljoen euro, waarmee de Portugees zichzelf 35 miljoen euro aan belastingen bespaard zou hebben. Deze maand diende de Spaanse officier van justitie bij de rechtbank een aanklacht in tegen de Portugees. Ronaldo zou inmiddels bereid zijn om 15 miljoen euro te betalen aan de Spaanse fiscus en zo de fraudezaak tot een einde te brengen.





José Mourinho

Van de spelers die door het openbaar ministerie in Spanje aangeklaagd werden vanwege belastingfraude kun je een aardig elftal maken. En daarbij mag een coach natuurlijk niet ontbreken. In navolging van Ronaldo voegde ook José Mourinho zich bij het rijtje belastingfraudeurs. Tussen 2011 en 2012 zou de Portugese trainer de Spaanse fiscus voor 3,3 miljoen euro hebben opgelicht. Ook hierbij zou het gaan om het niet betalen van belasting over portretrechten. Maar zoals wel vaker speelt Mourinho de vermoorde onschuld en gaf hij aan 'nog niets te hebben gehoord vanuit Spanje.'