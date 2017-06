Vijf tweets die een hoop zeggen over Boëtius én Feyenoord

Kijk er niet van op als je tijdlijn op Twitter vandaag en morgen volstaat met tweets over de overgang van Jean-Paul Boëtius naar Feyenoord. De meningen vliegen in het rond en meer dan een enkele zeggen wat over de terugkeer van de 23-jarige aanvaller.

Boëtius is welkom, hoor, maar ik heb moeite met het gebrek aan creativiteit in het aankoopbeleid dat er (weer) uit spreekt. — Mark LA (@Markla94) 23 juni 2017

Het mag duidelijk zijn: veel moeite had Feyenoord niet nodig om bij Jean-Paul Boëtius uit te komen als opvolger van Eljero Elia. Boëtius heeft een verleden bij de club, deed het wat minder in het buitenland en hoefde niet veel te kosten. Ook vorig seizoen werden de oplossingen dicht bij huis gezocht, maar dat pakte zoals bekend meer dan goed uit.

Opstelling in 2014 : Mulder; Van Beek, Steenvoorden, Mathijsen, Nelom; Vormer, Immers, Vilhena; Verhoek, Te Vrede en Boëtius. — Sinclair Bischop (@sinclairbischop) 22 juni 2017

Het kan verkeren in Rotterdam. Over het aankoopbeleid gesproken; van de elf bovengenoemde spelers behoort alleen Tonny Vilhena nog tot de vaste namen in de basiself van Feyenoord. Eerst Ronald Koeman en daarna ook Giovanni van Bronckhorst waren er niet vies van om spelers met een mindere vorm te laten sneuvelen.

Boetius is de laatste dagen opvallend veel Feyenoorders gaan volgen op Instagram.. @MikosGouka @FRFC1908 pic.twitter.com/I5xyfAhBww — FeyenoordMening (@FeyenoordMening) 20 juni 2017

Een terugkeer bij Feyenoord voelt voor Boëtius als thuiskomen. Hij kent nog een hoop jonge spelers die ten tijde van zijn vertrek op het punt van doorbreken stonden. En het volgen van zijn voorganger, Eljero Elia, kon natuurlijk niet uitblijven.

De meeste kijken naar zijn jaar onder Rutten.. onder Koeman (laatste jaar). Boëtius 10g 10a.. Fredje zag het ook niet zitten in Vilhena — Brian Suares (@FR_BrianS010) 20 juni 2017

Boëtius vertrok bij Feyenoord na een jaar waarin hij gas terug nam. De prestaties werden wat minder en daardoor moest hij steeds vaker op de bank plaatsnemen. Tonny Vilhena zat in eenzelfde situatie, maar besloot Feyenoord trouw te blijven. In het voorbije seizoen was hij een van de belangrijkste factoren in het behalen van het kampioenschap.

Jean Paul Boëtius ⚽Fijn dat je weer terug komt. Er gebeurde altijd wel wat op de training met jou.Topsport en plezier gaan goed samen. pic.twitter.com/I9OnEN3AiF — FEYENOORDTRAINING.NL (@feytraining) 23 juni 2017

Het trainingsveld, dat is waar Boëtius mag gaan laten zien dat hij goed genoeg is voor een basisplek bij Feyenoord. Van Bronckhorst maakte in het voorbije seizoen regelmatig keuzes op basis van de geleverde inzet op trainingen. Neem een Jan-Arie van der Heijden, om wie Van Bronckhorst naar eigen zeggen niet meer heen kon.