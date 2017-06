Terug naar Hollandse grond

Ricky van Wolfswinkel

Het sprookje van de terugker van Dirk Kuyt bij Feyenoord is nog niet vergeleken bij het verhaal van Rick van Wofswinkel. Als een verloren zoon werd het kind van de club onthaald in Arnhem. Want de 18 jaar die Feyenoord moet wachten op de titel is als wachten op de bus in vergelijking met 125 jaar die Vitesse moet wachten op een prijs. En Ricky van Wolfswinkel is hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de eerste hoofdprijs in de geschiedenis van de Arnhemmers. Een Europees avontuur in de Europa League lonkte vervolgens. "Ik wil graag Europees spelen en het liefste met Vitesse", klinkt het na afloop van de gewonnen bekerfinale uit de mond van de geboren Woudenberger. Een uitspraak die, hoe kan het ook anders in de voetbalwereld, niets waard bleek te zijn. De lokgroep uit Basel klinkt en Van Wolfswinkel antwoordt. Voor een bedrag van vijf miljoen euro verkast de aanvaller uiteindelijk naar FC Basel.

Eljero Elia

Eljero Elia is een man met een missie. Nadat de 30-jarige buitenspeler met de status van bad boy mag vertrekken bij Werder Bremen is de keuze voor Feyenoord een bewuste. Elia wil weer minuten maken, backs kapot spelen en prijzen pakken met Feyenoord. Missie geslaagd dus. Elia heeft de champagne van het kampioenschap nog maar net achter de kiezen of hij rept dan ook al van een vertrek bij Feyenoord. Het Turkse Başakşehir wordt zijn nieuwe uitdaging. Want in Istanbul zal het ongetwijfeld zijn missie zijn om de nummer twee van afgelopen seizoen aan de eerste titel in de historie te helpen.









Kevin Diks

Een vakantieliefde blijkt uiteindelijk vaak niet de ware te zijn. Kevin Diks kan er over meepraten. In de zomer van 2016 klopt Fiorentina aan de deur voor de rechtsback. Het plaatje is uitstekend. De Italiaanse zon, wonen in Florence en een subtopper uit de Serie A. Maar uiterlijk alleen maakt niet gelukkig. In Italië komt Diks tweemaal in actie. Slechts vijf minuten speelt de geboren Apeldoorner in de Serie A. Na een half jaar in Italiaanse dienst keert Diks op huurbasis alweer terug in Arnhem. Aankomend seizoen krijgt het huwelijk tussen Diks en Fiorentina waarschijnlijk een tweede kans. Al is een echtscheiding ook niet helemaal uitgesloten.





Elvis Manu

Voor de zaakwaarnemer van Elvis Manu moet het een eenvoudige missie zijn om zijn cliënt deze zomer ergens te slijten. Manu is immers een garantie voor succes, zo blijkt dit seizoen. Je moet er alleen wel voor zorgen dat je de aanvaller zo snel mogelijk weer verkoopt. Drie van zijn laatste clubs boekten dit seizoen immers succes. Zo promoveerden zowel Brighton als Huddersfield Town naar de Engelse Premier Leauge, terwijl Feyenoord voor het eerst deze eeuw landskampioen werd. En Manu? Die degradeerde met Go Ahead Eagles naar de Jupiler Leauge. Mocht de toekomst van Manu niet in Deventer liggen dan kunnen de Eagles de champagne alvast koud zetten.