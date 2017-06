Shanon Carmelia: "Kunnen Jamaica in finale pakken"

“ Ze kennen niemand van ons, dat is hun nadeel.”

Als poulewinnaar plaatste Curaçao zich met drie andere landen voor het eindtoernooi dat op Martinique wordt gehouden. Het gastland was in de halve finale de eerste opponent. "In de eerste helft creëerden we weinig", vertelt Shanon Carmelia tegenover ELF Voetbal vanuit Martinique, waar het zes uur vroeger is. "We begonnen ook niet goed aan de wedstrijd. In de rust is ons systeem omgezet en zijn we aanvallender gaan spelen."

Carmelia, die in mei met IJsselmeervogels via een kampioenschap promoveerde naar de Tweede Divisie, bleef in de rust achter in de kleedkamer. "We besloten onze verdedigende middenvelder, waar ik speelde, op te offeren. Gelukkig konden we Martinique daarna flink onder druk zetten. Via een strafschop en een prachtige aanval over links, waarbij Rangelo Janga een voorzet van Jarchinio Antonia binnenkopte, wonnen we."



Ander gras

De omstandigheden waren volgens de 28-jarige verdediger annex middenvelder niet slecht. "Het was natuurlijk wel anders dan we zijn gewend. Er ligt bijvoorbeeld een ander soort gras. Maar zij kampen daar ook mee. De temperatuur was 26 graden, goed te doen." De ploeg van Curaçao verblijft in het Du Bakoua Hotel, net als Jamaica en Frans Guyana, de overige twee deelnemers. Gelegen op vijfenveertig minuten rijden. "Martinique zelf verblijft dichtbij het stadion. Het land is echt een deel van Frankrijk. De auto's hebben dezelfde kentekens, er is weinig armoede en ook gebouwen doen denken aan het moederland."





In de finale wacht titelverdediger Jamaica, dat Frans Guyana uitschakelde. "Zij speelden donderdag voor ons in hetzelfde stadion", vervolgt Carmelia, die een kamer deelt met Vitesse-doelman Eloy Room. "We hebben met de ploeg twintig minuten kunnen kijken. Ik denk zeker dat we ze kunnen pakken. Winnen is mogelijk. Ze kennen niemand van ons, dat is hun nadeel. We moeten van onze eigen kracht uitgaan. Dan maken we zeker een kans. Straks treffen we ze opnieuw als tegenstander. Op de Gold Cup openen we tegen Jamaica."



Na de finale reist de nationale ploeg eerst naar Curaçao. "Dan hebben we bijna een week vrij en reizen we daarna door naar de Verenigde Staten voor de Gold Cup. De tijd is net te kort om even op en neer te vliegen naar Nederland. Ik ga straks mijn ouders opzoeken en even relaxen." Het ideale beeld is natuurlijk een terugkeer op het eiland met de Caribbean Cup aan boord. "Het land stond na de gewonnen halve finale al op zijn kop. Hopelijk wordt het straks nog een groter feest."