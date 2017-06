'Bologna ziet Wesley Sneijder als nieuwe aanwinst'

Dat meldt Tuttosport. De 33-jarige middenvelder heeft nog een contract bij Galatasaray, dat nog een jaar doorloopt. Maar het is niet bekend hoe de plannen van de Turkse topclub het komend seizoen zijn met de recordinternational van Oranje.



Joey Saputo, de president van Bologna, zou Sneijder wellicht ook willen stallen bij Montreal Impact. Ook van de Canadese club, die uitkomt in de Amerikaanse Major League Soccer, is hij de grote man. Als Sneijder wordt gezien als nieuwe aanwinst van Bologna, kan hij de rol overnemen van Blerim Dzemaili. De overeenkomst van de Zwitser met de club uit de Noord-Italië loopt over ruim een week af.