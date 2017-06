Een heerlijk weekje Rose Bertram

Deze week betrok ze zelf haar 741.000 volgers bij haar avonturen. Ze nam een leuke foto in bikini met daarbij de tekst. "Ok ill be honest, i took this one with iphone self timer... please tell me im not the only one doing this?" En? Doet iemand van jullie dit wel eens?



We zien overigens benieuwd waar Van der Wiel en Bertram komend seizoen te zijn bewonderen. Een vertrek bij Fenerbahçe SK wordt niet uitgesloten.





Ok ill be honest, i took this one with iphone self timer... please tell me im not the only one doing this? Een bericht gedeeld door Rose Bertram (@rose_bertram) op 23 Jun 2017 om 12:56 PDT

Een bericht gedeeld door Rose Bertram (@rose_bertram) op 22 Jun 2017 om 2:37 PDT

Een bericht gedeeld door Rose Bertram (@rose_bertram) op 17 Jun 2017 om 11:36 PDT