'Manchester United gaat voor Jordi Alba'

Dat meldt MundoDeportivo. De 28-jarige linkervleugelverdediger speelt al vijf jaar in Camp Nou en kwam voor die tijd uit voor Valencia. Alba was ook afgelopen seizoen een vaste basiskracht, al kreeg hij het steeds moeilijker.



Manager José Mourinho van Manchester United liet doorschemeren dat hij een groot bewonderaar is van de kwaliteiten van Jordi Alba. Hij zou bij de clubleiding een balletje opgeworpen hebben om te kijken wat er mogelijk is om de Spaanse international deze zomer naar Old Trafford te halen. Wordt vervolgd.