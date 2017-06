Wat staat Frank de Boer te wachten bij Crystal Palace?

"Frank is er erg enthousiast over", zei Ronald de Boer tegen talkSPORT. "Ik weet dat ze aan het praten zijn en ik denk dat er alleen nog details rond moeten komen met de technische staf. Ik zie geen problemen, maar natuurlijk is het niet aan mij om te zeggen is het wel of geen deal is."



Ronald zegt dat Frank graag aan de slag wil gaan in Engeland. "De Premier League is de grootste competitie, dat weet iedereen. De Premier League kijkt iedereen. Je kunt daar echt iets bereiken als je de kans krijgt, want er is veel geld beschikbaar. Je kunt goede spelers kopen."



Voorgangers

Niets lijkt een overstap van Frank de Boer naar Selhurst Park dus in de weg te staan. Crystal Palace ziet in de voormalig Oranje-international de ideale kandidaat om Sam Allardyce op te volgen. Big Sam leidde de Londenaren vorig seizoen naar de veertiende plaats in de Premier League, zes punten voor de degradatiezone. Het was voor voorzitter Steve Parish niet genoeg om Allardyce te behouden, ondanks een contract tot medio 2019. Allardyce was in december nog de opvolger van Alan Pardew.



Crystal Palace, opgericht in 1905, wisselde sinds de promotie naar de Premier League in 2013 acht keer van manager. Zowel Ian Holloway, Tony Pulis als Neil Warnock werd opgevolgd door interim-manager Keith Millen, die in drie termijnen tijdelijk (kort) voor de spelersgroep stond. Daarna volgden Alan Pardew en Sam Allardyce. Zij hielden Crystal Palace in op het hoogste niveau, maar de clubleiding wil meer.







Waarde

Sinds de rentree op het hoogste niveau in de Premier League eindigde Crystal Palace op plaats elf, tien, vijftien en veertien. De ambitie van voorzitter Parish en de directie is om door te groeien naar de posities voor Europees voetbal. Het gat met de nummer zeven van vorig seizoen, het Everton van manager Ronald Koeman, bedroeg vorig seizoen twintig punten.



Wanneer de twintig teams in de Premier League gerangschikt zouden worden op basis van de huidige transferwaarde van de selecties, dan zou Crystal Palace elfde staan. Transfermarkt.de schat de complete selectie, de op drie na oudste in de Premier League, op een waarde van 172 miljoen EURO.



Selectie

De drie spelers met de hoogste marktwaarde zijn clubtopscorer van vorig seizoen Christian Benteke (27 miljoen EURO), middenvelder Yohan Cabaye (15 miljoen EURO) en Ivoriaans international Wilfried Zaha (12 miljoen EURO). In de praktijk ligt hun waarde behoorlijk hoger wanneer andere vermogende clubs uit de Premier League aankloppen. Zo wordt Patrick van Aanholt geschat op een transferwaarde van 9 miljoen EURO, maar Crystal Palace betaalde halverwege vorig seizoen 11,8 miljoen EURO aan Sunderland.



De Boer zou dus een landgenoot kunnen tegenkomen bij Crystal Palace. Van Aanholt heeft zich in Engeland ontpopt tot een bejubelde linksback. Vorig seizoen scoorde hij vijf keer in 32 competitieduels. Van Aanholt was niet de enige aanwinst van de Londenaren. Parish tastte ook diep in de buidel voor Benteke (31 miljoen), Andros Townsend (15,6 miljoen), Luka Milivojevic (15,3 miljoen), Jeffrey Schlupp (13,8 miljoen) en James Tomkins (11,7 miljoen).







Opmars

Het is aan De Boer om komend seizoen met Crystal Palace, waar ooit spelers als Ian Wright, Edgar Davids, Tomas Brolin en Joonas Kolkka speelden, een opmars te starten richting de Europese plekken, met een attractieve speelwijze. Crystal Palace wil met De Boer verzorgd, aanvallend voetbal gaan spelen. Het publiek vermaken. Dan zullen The Eagles nog wel moeten investeren, zoals Ronald de Boer al aangaf. Met een ongetwijfeld goedgevulde portemonnee kijkt De Boer wellicht ook naar voor hem bekend terrein: de Eredivisie, en met name Ajax.



Ronald Koeman wist Davy Klaassen, een oogappel van De Boer, te verleiden, en zo misschien wel uit handen van zijn voormalig trainer bij Ajax te houden. Wellicht kijkt De Boer, wanneer de deal met Crystal Palace wordt beklonken, naar andere Ajacieden. De lijntjes met directeur Marc Overmars zijn kort en in de Johan Cruijff ArenA zijn de vele Engelse miljoenen altijd welkom.