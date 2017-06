Video: Zuid-Afrikaanse speler doet een Jan Vertonghen'tje

Waar hebben we dit eerder gezien? In Zuid-Afrika kopieerde een speler een bijzondere actie van Jan Vertonghen uit een bekerduel van Jong Ajax tegen SC Cambuur. Hij scoorde (onbewust) na een teruggeefbal.

Het opzienbarende moment speelde zich af in de wedstrijd tussen Stellenbosch FC en de Black Leopards. De gasten stonden na ruim een uur met 0-2 voor. Toen werd een bal sportief uitgetrapt om een blessurebehandeling mogelijk te maken. Bij de spelhervatting wilde Petrus Shitembi het leder vanaf de middenlijn terugschieten op doelman Rotshidzwa Muleka.



Maar wat er gebeurde? Een polletje, mistimen of iets anders? De bal ging in het net. De 2-1 aansluitingstreffer was een feit. Kregen de Leopards daarop een vrijgeleide naar het doel van de tegenstander? Eh, nou kijk zelf maar...