'Lacazette voor 50 miljoen naar Arsenal'

Komt hij nu wel? Of komt hij nu niet? De transfer van Alexandre Lacazette naar Arsenal heeft aardig wat voeten in de aarde.

Manager Arsène Wenger van de Londense club is zoals bekend erg gecharmeerd van zijn 26-jarige landgenoot. Niet voor niets. De aanvaller van Olympique Lyon scoorde het afgelopen seizoen 37 keer in 45 wedstrijden, terwijl Arsenal geen topscorer binnen haar gelederen had.



Volgens Sky Sports is de Engelse club in onderhandeling met Olympique Lyon. Naar verluidt moet de spits 50 miljoen euro (44 miljoen pond) opleveren. Een bod van 35 miljoen euro (29 miljoen pond) werd al afgewezen. Lacazette heeft echter al in een eerder stadium aangegeven naar een club te willen verkassen die volgend jaar Champions League speelt. Arsenal wist zich daarvoor echter niet te plaatsen.