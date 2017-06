De zeven mogelijke vervangers van Rick Karsdorp bij Feyenoord

De kersverse landskampioen vraagt een bedrag van twintig miljoen euro voor haar sterkhouder, die nog vastligt tot medio 2021 in De Kuip. AS Roma denkt daar kort bij te komen. Vooral als het bedrag in de toekomst via bonussen nog verder kan oplopen. Wie moet Feyenoord halen als vervanger? Een overzicht van zeven kandidaten.



Giovanni Troupée

Geboren: 20 maart 1998

Club: FC Utrecht

Contract tot: 2021



Drie weken geleden tekende de Jong Oranje-international voor twee extra jaren bij. "Dat neemt niet weg dat, als een club je wil hebben, dat alsnog kan. Dat is niet uitgesloten", vertelde hij daarbij. In ELF Voetbal, die weer bijna uit de winkelschappen verdwijnt, vertelt Troupée dat hij binnen niet al te lange tijd een stap hogerop wil. Over de keuze tussen Ajax, Feyenoord en PSV daarin? "Dat maakt niet uit. Het zijn allemaal mooie clubs."





Bart Nieuwkoop

Geboren: 7 maart 1996

Club: Feyenoord

Contract tot: 2020



Waarom naar buiten kijken als de opvolger al binnen je club rondloopt? Bart Nieuwkoop is eigenlijk middenvelder, maar verving Karsdorp afgelopen seizoen al enkele keren bij een schorsing of blessure. De voormalige jeugdspeler van RBC Roosendaal lijkt klaar voor de stap naar een vaste basisplaats. Voordelen genoeg. Nieuwkoop kent de club, kent de trainer, kent zijn medespelers en Feyenoord kan de centjes voor Karsdorp mooi op een andere manier besteden.



Kevin Diks

Geboren: 6 oktober 1996

Club: AFC Fiorentina (Italië)

Contract tot: 2021



Vorig jaar zomer werd hij voor een bedrag van naar verluidt drie miljoen euro verkocht aan Fiorentina. Na een zwaar eerste halfjaar met vijf speelminuten keerde hij op huurbasis terug naar Vitesse, waar hij de elf voorgaande jaren had gespeeld. Feitelijk moet hij weer terug naar Fiorentina, maar is de Jong Oranje-international klaar voor de Serie A? Hij kan beter nog een jaartje ervaring opdoen bij een Nederlandse topclub. Feyenoord, waar zijn naam al rondgaat? Waarom niet?





Hans Hateboer

Geboren: 9 januari 1994

Club: Atalanta Bergamo (Italië)

Contract tot: 2020



Een onverwachte, maar mooie wintertransfer. Hans Hateboer verkaste naar Atalanta Bergamo, waarmee hij zelfs een startbewijs in de Europa League afdwong. Al was de inbreng van Hateboer, met zes wedstrijden, daarin niet beslissend. Feyenoord zal de rechtsback zeker een jaar kunnen huren. Waarom niet definitief overnemen? In Jong Oranje liet hij ook al zien een uitstekende rechtsback te zijn.



Ricardo van Rhijn

Geboren: 13 juni 1991

Club: Club Brugge (België)

Contract tot: 2019



In 2014 besliste hij uit een snoeiharde vrije trap De Klassieker in De Kuip in het voordeel van Ajax. Terwijl de Amsterdammers in negentig minuten tijd volledig werden weggespeeld. Vorig jaar verkaste hij naar Club Brugge, maar in Vlaanderen kwam hij niet heel veel aan spelen toe. Van Rhijn, toch achtvoudig Oranje-international, zou daarom ook een vertrekwens kenbaar hebben gemaakt.





Kenny Tete

Geboren: 9 oktober 1995

Club: Ajax

Contract tot: 2018



De overgang van Kenny Tete van Ajax naar Galatasaray komt maar niet rond. Vorige week werd al bijna een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n drie miljoen euro exclusief eventuele bonussen. Maar de handtekeningen zijn nog steeds niet gezet. Wil Feyenoord gaan voor Tete, die afgelopen seizoen regelmatig beter speelde dan eerste keus Joël Veltman, dan zal de Stadionclub snel moeten handelen.



Denzel Dumfries

Geboren: 18 april 1996

Club: Sparta Rotterdam

Contract tot: 2019



De vervanger van Karsdorp loopt misschien acht kilometer verderop rond. Een fysiek sterke rechtsback met een enorm loopvermogen. Dumfries debuteerde afgelopen seizoen in de Eredivisie met Sparta Rotterdam. De international van Aruba kwam tot 31 wedstrijden en één doelpunt. In Janne Saksela hengelde Sparta ook al een rechtsback in de afgelopen winterse transferwindow binnen.