Mevrouw Pellè toont ons heerlijke vakantiefoto's

Het zit erop! De vakantie van Graziano Pellè met zijn prachtige vriendin Viktoria Varga is voorbij. Met teleurstelling in hun Instagram-teksten namen ze afscheid van Indonesië.

De twee tortelduifjes verbleven in het The St. Regis Bali Resort op het eiland Bali. Aan de foto's te zien was het heerlijk en kent het immense eiland vele mooie plekjes. Liefhebbers van de zon, een mooie natuur en mooie uitzichten zijn er aan het goede adres.



Een kort overzichtje van de vakantie van Viktoria vind je hieronder:





Time to say goodbye, Had such a magical time in #Bali Een bericht gedeeld door VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) op 22 Jun 2017 om 8:30 PDT

Blending in with nature Een bericht gedeeld door VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) op 21 Jun 2017 om 8:31 PDT

Faded light #comingsoon Een bericht gedeeld door VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) op 19 Jun 2017 om 2:11 PDT

Waking up in paradise #Bali Een bericht gedeeld door VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) op 17 Jun 2017 om 12:54 PDT