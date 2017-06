'Oud-Ajacied Anita staat voor nieuw avontuur'

Vurnon Anita kan zijn loopbaan nieuw leven inblazen bij Rangers. De Schotse club heeft interesse in de voormalig Ajacied, die sinds deze zomer zonder werkgever zit nadat zijn contract bij Newcastle United afliep.

Het medium Chronicle Live meldt nu dat de middenvelder annex verdediger in beeld is bij de club uit Glasgow. Manager Pedro Caixinha zou in Anita een waardevolle aanwinst zien om het gat met de eeuwige rivaal én stadsgenoot Celtic te verkleinen.

Voor zijn overgang naar The Magpies speelde Anita ruim honderd wedstrijden voor Ajax. Ook kwam hij driemaal uit voor het Nederlands elftal, duels waarin hij niet tot scoren kwam.