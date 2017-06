Een zomer van stoppende legendes: een ELFtal vol!

Deze zomer wordt gezien als de grote transferzomer. Maar dat is het niet alleen: het is ook de zomer van de gestopte iconen. Clublegendes, fenomenale voetballers en helden namen afscheid. Een ELFtal vol voetballers van wie we komen seizoen niet meer kunnen genieten.

Alexander Manninger

De eeuwige reservedoelman. Arsenal, Liverpool, Fiorentina, Juventus, Espanyol: waar de Oostenrijkste goalie ook terechtkwam, bijna altijd moest hij genoegen nemen met een plek op de bank. Dat deed hij dan ook keurig. Maar als het moest, dan stond hij er.



Routinier. Maakte alles mee, maar wel vaak vanaf de reservebank.

Álvaro Arbeloa

Wereldkampioen (helaas). Tweevoudig Europees kampioen. Champions League-winnaar. Wie het palmares van deze rechtsachter bekijkt, kan maar één ding concluderen: het is bijzonder indrukwekkend. Op twee periodes in Engeland na speelde hij bovendien zijn hele leven voor Real Madrid. Dat kunnen niet veel spelers van De Koninklijke hem nazeggen.





Een trouwe speler van Real Madrid.

John Terry

OK: Officieel is Terry nog niet gestopt, maar zijn afscheid bij Chelsea voelde wel gewoon al als een afscheid. Dat hij nog geen nieuwe club heeft gevonden doet de geruchten dat Terry definitief zijn schoenen aan de wilgen gaat hangen bovendien versterken. Stopt Terry inderdaad definitief?



Een prachtig afscheid heeft Terry al gehad.

Philipp Lahm

De boodschap dat Lahm na dit seizoen stopt, kwam voor bijna iedereen als een grote verrassing. Na vijfhonderd duels voor Bayern München was de zelfopgeleide middenvelder annex verdediger één van de steunpilaren en vaste gezichten in het elftal geworden. Een clubicoon. Wie zal die taak overnemen?





De aanvoerder van Bayern wilde (nog) geen kantoorfunctie vervullen bij 'zijn' club.

Maxwell

Niet Lionel Messi, Cristiano Ronaldo of Zlatan Ibrahimovic heeft de meeste prijzen ooit gepakt, maar Maxwell. De Braziliaanse back heeft een prijzenkast waar zelfs Roger Federer van gaat zweten. Ondanks zijn magnifieke prestaties kwam de Braziliaan slechts tot tien interlands. Toch een heel klein smetje.



Een juichende Maxwell: een vertrouwd gezicht.

Juan Sebastián Verón

Was eigenlijk al gestopt, maar keerde terug bij de club waar hij ook voorzitter is: Estudiantes. Het was een belofte aan de supporters omdat het stadion meer dan 65% bezet werd. Op 42-jarige leeftijd nam de legendarische middenvelder nogmaals en nu definitief afscheid van het profvoetbal.





Maakte bij toen nog Lazio Roma furore, maar speelde ook voor Sampdoria, Parma en dus Internazionale in Italië.

Dmitri Loskov

De naam zal niet iedereen wat zeggen, maar het 43-jarige clubiccon van Lokomotiv Moskou is de eerste speler die in twintig verschillende Russische voetbalseizoenen speelde; trok deze winter voor de fans zijn voetbschoenen na vier jaar (!) weer aan en speelde met het rugnummer tien; en kwam uit in de Europa Cup II, UEFA Cup, Champions Legue en Europa League voor Lokomotiv. Clublegende? Check!

Великий капитан - ты чемпион!

Кадры, которые навсегда останутся в истории. #ЯВиделЛегенду pic.twitter.com/2F1ZfDwQMe — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 13 mei 2017





Frank Lampard

Het is dan weliswaar al enkele maanden geleden, maar na een tweejarig avontuur in Amerika beëindigde ook Lamps definitief zijn voetballoopbaan. Maar de kans dat we hem terugzien als manager, is erg groot. Dat kondigde hij zelf recentelijk al aan. Waar zal hij beginnen?



Zal hij ooit de manager van Chelsea zijn?

Xabi Alonso

De carrière van grootmeester en stilist Xabi Alonso behoeft geen enkel betoog. Een winnaar pur sang. Door zijn geniale passing was de Spaanse middenvelder altijd een moter voor de elftallen waarin hij speelde. Van de eerste tot de laatste seconde.



In het veld was hij een natuurlijk leider.

Francesco Totti

Ook een clublegende van wie je het gevoel hebt dat hij vastgeroest zit aan de club AS Roma. Zonder Totti, geen AS Roma. Toch zal moeten blijken hoe het de Romeinen vergaat zonder Er Capitano. Want na talloze legendarische momenten zit het tijdperk Totti er als speler van AS Roma definitief op.



We gaan het duimpie missen.

Dirk Kuyt

De nuchtere Katwijker, die ondanks dat hij altijd Dirkie Kuyt is gebleven op zeker in dit rijtje thuishoort. Maakte bij zijn comeback Feyenoord voor het eerst sinds achttien jaar hoogstpersoonlijk weer kampioen. Speelde een Champions League-finale. Een WK-finale. Nu hij gestopt is, is Kuyt voorgoed een legende.



Drie keer scoren in je afscheidswedstrijd en zo jouw club de titel bezorgen: Kuyt koning.