Laurent Depoitre mengt zich in illuster rijtje laatbloeiers

De Belgische targetman is met zijn 28 jaar oud een echte laatbloeier. Ondanks zijn weinig indrukwekkende palmares bij FC Porto scoorde de sterke aanvaller er lustig op los in dienst van KAA Gent. In twee seizoenen bij de Buffalo's maakte hij meer dan dertig doelpunten. Depoitre is niet de eerste spits in de historie die zijn bloedvorm pas op latere leeftijd te pakken krijgt.



Carlos Bacca werkte als assistent-buschauffeur en speelde tot 2011 in lagere divisies van Colombia en Venezuela. Club Brugge haalde hem op 25-jarige leeftijd naar Europa voor slechts anderhalf miljoen euro. Bacca scoorde 31 keer in 54 wedstrijden en werd in 2013 uitgeroepen tot de beste speler van de Belgische competitie. Bacca vertrok naar Sevilla en won tweemaal de Europa League in twee jaar, waarin hij 49 doelpunten maakte. AC Milan pikte de inmiddels dertigjarige spits op en heeft deze zomer te maken met meerdere clubs die de Colombiaan willen overnemen.





Bacca scoorde dit seizoen veertien keer in de Serie A



Antonio Di Natale begon zijn carrière bij Empoli en maakte zijn debuut in de Serie B pas op 22-jarige leeftijd. Drie jaar later promoveerde de Italiaanse club naar de Serie A, wat Di Natale eindelijk op het hoogste niveau bracht. In 2004 vertrok de Italiaan naar Udinese, waar hij liefst twaalf jaar zou doorbrengen. In slechts één seizoen haalde het doelpuntenaantal van de kleine spits niet de dubbele cijfers. Zijn beste periode beleefde de veteraan tussen zijn 32e en 35e levensjaar. 178 doelpunten later nam hij als absoluut clubicoon afscheid van Udinese.





Di Natale beleefde zijn beste seizoenen als dertiger



Jamie Vardy had geen enkele minuut in de Engelse Football League op zijn naam staan toen hij 25 jaar oud was. Een mislukte stage bij Sheffield Wednesday als tiener draaide op niets uit, waarna de cultspits uitkwam voor semi-profclubs als Halifax en Fleetwood Town. Leicester City haalde hem in 2012 naar de Championship voor iets meer dan één miljoen euro. Vardy hielp The Foxes in 2014 aan promotie naar de Premier League en was een jaar later onderdeel van een ware Houdini-act door degradatie te voorkomen. Met 24 doelpunten was de razendsnelle aanvaller van onschatbare waarde voor Claudio Ranieri in het sprookjesseizoen van Leicester. Op 29-jarige leeftijd won Vardy de Premier League.





Vardy verdiende door zijn indrukwekkende prestaties een oproep voor Engeland



Didier Drogba verhuisde op twintigjarige leeftijd naar Le Mans om daar een accountantsopleiding af te ronden. De Ivoriaanse spits was er destijds van overtuigd dat blessureleed een einde had gemaakt aan zijn kansen om profvoetballer te worden. Pas toen de sterke aanvaller 26 jaar oud was vertrok hij naar Chelsea, waar hij uiteindelijk vier keer de Premier League en één keer de Champions League won.





Drogba groeide op Stamford Bridge uit tot een spits van ongekend niveau



Luca Toni is de koning onder de laatbloeiers. De legendarische spits was al 27 jaar oud toen hij zijn debuut maakte voor de Italiaanse selectie in 2004. Slechts twee jaar later won hij het WK in Duitsland door Frankrijk te verslaan in de finale. Het was de periode waarin Luca Toni een van de beste spitsen ter wereld werd in dienst van Fiorentina. De afmaker vertrok naar Bayern München en scoorde in zijn beste seizoen liefst 39 keer. Geveld door blessures deed hij uiteindelijk een stapje terug naar Hellas Verona, waar hij op op 39-jarige leeftijd afscheid nam van het profvoetbal.





Toni won met Italië in 2006 de wereldbeker door Frankrijk te verslaan