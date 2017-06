'City-banneling Nasri op weg naar Turkije'

Samir Nasri is volgend seizoen actief in de Turkse Süper Lig, zo meldt NTV Spor. De 29-jarige Fransman kan bij Manchester City niet rekenen op een basisplaats en kan op zoek naar een nieuwe club. Fenerbahçe heeft naar verluidt de beste papieren om Nasri over te nemen, maar Galatasaray en Besiktas zijn ook geïnteresseerd.