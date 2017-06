Wie wordt dé verrassing van de Eredivisie?

Sander van de Streek (FC Utrecht)

FC Utrecht is met vele uitgaande en inkomende transfers bijzonder actief op de transfermarkt. Een van de nieuwelingen is Sander van de Streek. De 24-jarige goalgetter komt voor iets meer dan een half miljoen euro over van Cambuur, waar hij al jaren de grote smaakmaker is. De voormalig jeugdspeler van Vitesse scoorde dit seizoen liefst 22 keer. Cambuur nam met de volgende compilatievideo afscheid van de aanvallende middenvelder.







Thierry Ambrose (NAC Breda)

Door een samenwerkingsverband met Manchester City kan NAC Breda rekenen op de nodige huurconstructies met talentvolle spelers. Thierry Ambrose werd zaterdagmiddag door de Brabantse club gepresenteerd als de nieuwe spits. De twintigjarige Fransman moet in Breda voor de nodige doelpunten zorgen in de strijd om lijfsbehoud. Eerder maakte Enes Ünal indruk bij NAC als huurling van de Engelse club.







Ritsu Doan (FC Groningen)

PSV en Ajax hadden beide interesse in de diensten van Ritsu Doan. De talentvolle Japanner koos echter voor een stap richting het hoge noorden. FC Groningen huurt de rechtermiddenvelder voor één jaar van Gamba Osaka, met een optie tot koop. In zijn geboorteland wordt Doan gezien als een toekomstige sleutelspeler voor de nationale selectie van Japan.







Simon Makienok (FC Utrecht)

FC Utrecht heeft met Simon Makienok een Deense kopie van Peter Crouch in huis gehaald. De spits is ruim twee meter lang en moet in de Domstad voor oorlog in de zestien gaan zorgen. Makienok kende na zijn vertrek bij Brondby een wisselvallige periode. Een transfer naar Palermo moest zijn grote Europese doorbraak worden, maar de Deen kwam slechts tot vier optredens in het eerste elftal. Zijn postuur zit de boomlange aanvaller nog wel eens in de weg.





Timon Wellenreuther (Willem II)

Na het vertrek van Kostas Lamprou kon Willem II op zoek naar een nieuwe doelman. De Tilburgse club kwam in de zoektocht uit bij een jeugdexponent van Schalke 04. Timon Wellenreuther is pas 21 jaar oud, maar maakte al minuten tegen Real Madrid in de Champions League. Het zal voor de Duitse doelman even wennen zijn om na een gekeerde vrije trap van Cristiano Ronaldo volgend seizoen in de bus te stappen richting Woudestein.