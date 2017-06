'Manchester United zet in op Nainggolan en Fabinho'

Manchester United wil deze zomer het middenveld versterken. The Mancunians hebben daarvoor twee spelers nadrukkelijk op het oog: Radja Nainggolan (AS Roma) en Fabinho (AS Monaco).

Volgens Il Tempo heeft Manchester United voor Nainggolan een contract 7,5 miljoen euro per jaar klaarliggen. Manager José Mourinho blijkt een groot fan van de Belg, die in Rome het middenveld vormt met Kevin Strootman.



Mourinho zou ook Fabinho naar Old Trafford willen halen. De Braziliaan werd in het afgelopen seizoen kampioen van Frankrijk met AS Monaco en was een van de drijvende krachten in de succesformatie.