'Barça ziet in Saul Niguez een alternatief voor Verratti'

Mocht FC Barcelona er niet in slagen om Marco Verratti los te weken bij Paris Saint-Germain, dan overwegen de Catalanen hun vizier op Spaans jeugdinternational Saul Niguez te richten, meldt AS.

Barcelona hoopt deze zomer Verratti over te nemen van PSG, maar de Fransen blijken niet heel bereidwillig om mee te werken. Daarom heeft Barça ook aan een alternatief gedacht. Saul Niguez van Atlético komt in beeld als er een streep gezet moet worden door een deal met Verratti. Saul speelt op dit moment met Spanje Onder 21 op het EK en staat in de halve finale.