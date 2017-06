'West Ham wil Walcott verleiden tot vertrek bij Arsenal'

Theo Walcott was in het afgelopen seizoen niet altijd meer zeker van een basisplaats bij Arsenal. De aanvaller speelt al sinds 2006 bij The Gunners. West Ham United hoopt Walcott te verleiden tot een overstap naar Oost-Londen.

West Ham is bereid om zo'n dertig miljoen euro te betalen voor de 47-voudig Engels international. Dat meldt de Daily Mirror. Walcott is inmiddels ook geen zekerheidje meer in de nationale ploeg en kan de overstap naar West Ham aangrijpen om weer wekelijks in actie te komen. Zeker met het oog op het WK in Rusland, volgend jaar zomer.