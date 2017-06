'Hij moet wel winnen, anders mag-ie niet op stap'

Namens thuisclub Ajax deden Hagebeuk en Koen Weijland mee, alsook de winnaar van een afvaltoernooi om een plek in Team Ajax. De andere Nederlander op het toernooi is Quinten van der Most, die zich als vertegenwoordiger van Feyenoord in het hol van de leeuw begeeft. Gaandeweg de middag wordt duidelijk dat Lev Vinken ook in het shirt van Ajax mag gaan gamen. Maar het is de meeste aanwezigen erom te doen om een fotootje met Weijland en Hagebeuk te nemen en te kijken hoe de twee het ervan af brengen.

De hoofdrolspelers zelf zijn er nuchter onder. Weijland, vijfvoudig Nederlands kampioen, onderkent dat het een zware dobber gaat worden, maar ziet ook kansen. "We zijn sterk, maar we maken altijd kans. De wereldtop is aanwezig, dus het is een goede kans om ons daaraan te meten." De wat jongere Hagebeuk, vergezeld door zijn ouders, komt amper aan het woord. "Als hij niet wint mag-ie morgen niet op stap", zegt zijn moeder glimlachend.

Het deelnemersveld van zestien man kent naast het Ajaxtrio en Van der Most dus nog twaalf mensen die van heinde en verre naar de Bijlmer zijn afgereisd om erbij te zijn. Sommigen voor clubs, zoals Schalke 04, Manchester City en Legia Warschau. Een paar spelers spelen gewoon op eigen titel. In het zweterige speelzaaltje, waar zelfs heuse analisten en commentatoren zitten om het beeld van geluid te voorzien, lopen de emoties hoog op. Oerkreten klinken na doelpunten en reddingen.

Helaas spelen de ploegen niet met hun eigen spelers, maar mogen ze hun eigen team samenstellen. Dat betekent vijftien keer Cristiano Ronaldo. Waarom niet zestien? Omdat die arme jongen van Valencia er na helemaal naar Nederland te zijn gekomen achter komt dat zijn ploeg op een andere console staat en dus helemaal niet startklaar is voor dit toernooi. In allerijl trommelt hij een andere ploeg op, maar met Nicolai Jorgensen in de spits kan hij weinig potten breken. Uit frustratie loopt hij vlak voor het eind van een wedstrijd weg. Hij haalt de volgende ronde ook niet.

Net als Vinken, Weijland en Van der Most valt hij in de eerste ronde af. Hagebeuk gaat door naar de volgende rondes om uiteindelijk met groot machtsvertoon de overwinning en de bijbehorende eretitel in de wacht te slepen. Ook krijgt hij tweeduizend euro winstpremie. Er valt nog een hoop te verbeteren in deze nieuwe discipline, maar verwacht maar dat we er nog veel over gaan horen.