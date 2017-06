Tien cruciale interlands voor Joachim Löw

Duitsland - Zweden 3-0

Waar Nederland tegelijkertijd Bert van Marwijk aanstelde en dat helemaal niet goed begon, zeilde Die Mannschaft onder Löw gelijk in rustig water. Het oefenpotje tegen Zweden liep goed af, net zoals zijn ploeg vier keer op rij de nul houdt en vijf keer op rij wint: de beste start voor een Duitse bondscoach ooit. Tegen Cyprus gaat het met een 1-1 wel een beetje mis, maar het EK 2008 wordt glansrijk gehaald.

Duitsland - Spanje 0-1

Je hebt van die eindtoernooien waarin niemand nog weet hoe Duitsland de finale haalde. Euro 2008 was er zo een. Goed voetballen deden ze niet, maar ze stonden er wel. Met de beker ging Spanje lopen. Fernando Torres schudde Philipp Lahm sterk van zich af en maakte fraai de enige goal in Wenen: Löw debuteert met zilver.

Duitsland - Argentinië 4-0

Misschien wel de beste interland onder Löw. Lionel Messi in de kracht van zijn leven hunkerde naar goud, maar had pech dat de Argentijnen in Diego Maradona een gek als trainer mee hadden genomen. Vooral op tactisch gebied waren de verschillen schrijnend. Aan de hand van de bij Louis van Gaal doorgebroken Thomas Müller werd het een vernedering.

Duitsland - Spanje 0-1

Is er een Duits woord voor déjà vu? Oke, nu was het al in de halve finale, maar opnieuw was het een nipte nederlaag tegen een marginaal betere Spaanse ploeg. Ditmaal was het Carles Puyol die het genadeschot toediende. Hierdoor kon Duitsland de zo vurig gedroomde finale tegen Oranje ook vergeten. Hoe die finale afliep? Sja.

Duitsland 2-1 Nederland

De enige competitieve interland tussen Löw en de oranje leeuwen vond op het EK 2012 plaats. Nederland was lang zo sterk niet als twee jaar eerder. Mario Gomez scoorde twee keer waarmee een klinisch, maar weinig verheffend Duitsland genoeg had voor de drie punten. Hoewel Nederland als groepshoofd het EK inging, moest de ploeg van Van Marwijk puntloos naar huis.

Duitsland 1-2 Italië

Misschien wel een spiegelbeeld van de pot tegen Nederland. De Italianen waren allesbehalve dominant, maar gingen in deze halve finale in de Alpen wel met de winst lopen. Mario Balotelli speelde de wedstrijd van zijn leven en scoorde twee keer. Ook een late Anschlusstor kon niet verhinderen dat de ploeg onder Löw weer in het zicht van de haven strandde.

Duitsland - Brazilië 7-1

Je zal als Mannschaft-supporter maar zijn gaan plassen halverwege de eerste helft bij een 1-0 voorsprong. Afhankelijk van hoe snel de oosterbuur in kwestie zijn kleine boodschap leverde kwam hij terug met een voorsprong van 2-0 tot en met 5-0. In zeven minuten scoorden ze echt vier doelpunten tegen gastland Brazilië. Het zou 7-1 worden in een van de meest wrede slachtingen die het moderne voetbal kent.

Duitsland 1-0 Argentinië

De kroon op het werk van Löw en de generatie van Bastian Schweinsteiger, Michael Ballack en Lahm. De eindstrijd was slaapverwekkend. Argentinië maakte zijn grootste kans niet af, waardoor Mario Götze aan de andere kant wel kon toeslaan met strafschoppen in zicht. Duitsland voor de vierde keer Weltmeister! Waar velen hadden verwacht dat Löw af zou zwaaien, bleef hij juist.

Duitsland 1-1 Italië

Een diabolisch treffen tussen de Mannschaft en de Squadra. Waar beide ploegen erom bekend staan genadeloos gebruik te maken van foutjes van de opponent, begingen beide ploegen op deze zaterdagavond verschillende kapitale fouten. Uiteindelijk namen de Duitsers de strafschoppen net iets minder slecht, waardoor ze nog een rondje verder mochten…

Frankrijk 2-0 Duitsland

… Maar daar zou het dan wel bij blijven. De Fransen waren, gesteund door een fanatiek publiek, van meet af aan geen moment van zins om de finale aan zich voorbij te laten gaan. Op slag van rust mocht Antoine Griezmann een penalty benutten, alvorens de kleine aanvaller twintig minuten voor tijd de knock-out toediende. Voor alle fans van leedvermaak kwam het nog goed toen Les Bleus van Portugal verloren in de eindstrijd.