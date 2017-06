De Nederlanders die voor De Boer naar Crystal Palace kwamen

Frank de Boer is de nieuwe manager van Crystal Palace. De oefenmeester is niet de eerste Nederlander in dienst van The Eagles. Dit waren zijn, niet altijd even succesvolle, voorgangers:

Jeroen Boere

Een bijzondere voetballoopbaan heeft wijlen Jeroen Boere achter de rug. De talentvolle spits speelde in alle jeugdteams van Oranje, maar brak nooit echt door in het mondiale topvoetbal. De Graafschap, VVV-Venlo, Roda JC en Go Ahead Eagles diende hij in Nederland. Later speelde hij voor West Ham United, dat hem vervolgens ruilde voor de Noordierse international Ian Dowie van Crystal Palace. Zijn periode in Londen was niet uiterst succesvol: Boere speelde slechts een handje vol duels voor Crystal. Hij vertrok voor een financieel aantrekkelijk avontuur naar Japan.

In Azië raakte hij echter ongewild betrokken bij een steekpartij. Boere verloor zijn oog en had mazzel dat hij het incident überhaupt had overleefd. Maar profspeler kon hij niet meer zijn. Van voetballer werd hij opeens kroegeigenaar van The Half Moon in Epping. Later trok hij naar de Spaanse zuidkust om als voetbalmakelaar te werken. In 2007 sloeg echter het noodlot toe en kwam Boere helaas op 39-jarige leeftijd om het leven bij een noodlottig ongeval.



Jeroen Boere in hier actie namens West Ham United.

Edgar Davids

Toen Crystal Palace nog in de diepe kelders van het Championship bivakkeerde, haalde de club Davids binnen als de reddende engel. Na twee jaar niet op het profniveau te hebben gespeeld, moest Davids in Londen de club een nieuwe impuls bezorgen. De Nederlander werd tijdens zijn avontuur per gespeelde wedstrijd betaald - achteraf een goede zet van de Engelse bestuurders. Een heel groot succes werd de samenwerking namelijk niet: een kleine drie maanden hield de verdedigende middenvelder het vol. Maar na meerdere incidentjes met ploeggenoten en slechts zes gespeelde wedstrijden vertrok de Nederlanders alweer uit Selhurst Park.

Daarna ging hij nóg een avontuur aan in Engeland, ditmaal bij Burnet dat het laagste profniveau acteerde. Maar ook dat werd geen succes. Eerst volgde er degradatie naar de Conference National, het amateurniveau. En na zijn vijfde rode kaart van het seizoen daarna besloot Davids definitief zijn kicksen aan de wilgen te hangen.





De fans van Crystal zijn nog razend enthousiast als Davids wordt gepresenteerd.

Patrick van Aanholt

Meer dan vijftien miljoen euro (!) maakte Crystal Palace afgelopen winter naar Sunderland over om linksback Patrick van Aanholt binnen te halen. Zijn voormalig trainer Sam Allardyce maakte zich hard voor de komst van de Nederlander, die een contract tot 2021 tekende bij zijn nieuwe club. Het was al de zevende club van de zesvoudig international in Engeland.

In de degradatiestrijd liet Van Aanholt zich overigens wel degelijk gelden. Crystal Palace stond achttiende toen de verdediger overkwam en eindigde op de veertiende plaats in de Premier League. Tegen Middlesbrough en Hull City was een doelpunt van de voet van Van Aanholt genoeg om met de zege aan de haal te gaan. Met de komst van Frank de Boer krijgt hij dus een landgenoot als manager. Meestal pakt dat voor het perspectief van de spelers niet verkeerd uit. Komt hij binnenkort ook weer op de radar van het Nederlands elftal?



Zijn eerste treffer was meteen drie punten waard: 1-0 winst op Middlesbrough.