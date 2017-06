Vitesse meldt zich bij Feyenoord voor opvolger Van Wolfswinkel

Dat meldt De Gelderlander. Volgens het regionale dagblad zien de Arnhemmers in de 28-jarige spits een opvolger voor de vertrokken Ricky van Wolfswinkel. Eerder waren ook Luc Castaignos en Samuel Armenteros concreet in beeld. Het is echter onduidelijk of het duo financieel haalbaar is voor de bekerwinnaar. Bij Vitesse kan Kramer worden herenigd met zijn oud-trainer Henk Fraser.

De rol van Kramer in De Kuip lijkt weliswaar grotendeels uitgespeeld, maar toch is het twijfelachtig of Feyenoord mee wil werken aan een overgang. Eerder zag het deze zomer namelijk al aanvallers Dirk Kuyt, Eljero Elia en Steven Berghuis vertrekken, terwijl ook voor Nicolai Jørgensen sluimerende belangstelling is.