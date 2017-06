De krankzinnige keeperscarrousel van de Eredivisie

Het afgelopen seizoen was er veel kritiek op de keepers van de Eredivisie. Ze waren te klein, te onzeker, wilden te graag hogerop of waren gewoon niet goed genoeg. Het zorgde voor een enorme stoelendans onder de lat bij de Nederlandse clubs. Zowel bij eerste, tweede als derde keepers.

Wie zondag 13 augustus om zeven uur met het bord op schoot inschakelt op Studio Sport, kan weleens flink worden verrast. Vertrouwde gezichten zoals Tim Krul, Warner Hahn, Erwin Mulder, Nick Marsman en Robbin Ruiter spelen niet meer bij de clubs waar zij het afgelopen jaar nog wél het doel verdedigden. Dat moment wordt vermoedelijk het meest zichbare resultaat van de grote wisselingen die momenteel plaatsvinden bij de keepers van de Eredivisie.

Zo heeft AZ voor komend seizoen Marco Bizot uit België opgehaald; zal in Heerenveen Warner Hahn het doel gaan verdedigen; en in Tilburg zien ze niet langer de Griekse doelman Kostas Lamprou, maar Timon Wellenreuther tussen de palen staan. Op Kralingen is er door het vertrek van Hahn én de Poolse stand-in Filip Kurto een vacature gekomen. Wie gaat die invullen?

Ook wat betreft ervaren tweede keepers zal het even wennen worden. Routiniers Diederik Boer (Ajax, drie seizoenen), Peter van der Vlag (FC Groningen, drie seizoenen), Kevin Begois (PEC Zwolle, vier seizoenen) kregen allen geen nieuwe aanbieding van hun werkgevers. Van der Vlag besloot te stoppen, Boer en Begois vonden beiden al een nieuwe werkgever. Ze vulden zelfs elkaars plekje keurig op. Alleen in Amsterdam moet er nog een nieuwe reservekeeper komen. Wie biedt?



Ruiter, Mulder en Lamprou, samen goed voor 441 Eredivisieduels, zitten nog zonder club.

Maar niet voor iedereen geldt dat zij al snel een nieuwe werkgever hebben gevonden. Erwin Mulder, in 2012 nog in beeld om met Oranje mee naar het EK te gaan, de zeer betrouwbare Robbin Ruiter én Kostas Lamprou, die een uitstekend seizoen kende bij Willem II, hebben nog altijd geen nieuwe club gevonden. Excelsior en AZ (achter Bizot) hebben sowieso nog een vacature, terwijl de bezetting bij FC Twente en Roda JC ook nog niet optimaal is. Maar zeker voor Mulder en Ruiter zijn dat geen clubs die zij in gedachten zullen hebben.

Ook is er een aantal jonge keeperstalenten verkast deze zomer uit de Eredivisie. ADO Den Haag-goalie Rody de Boer, tevens jeugdinternational, tekende een contract bij Telstar. Voormalig PSV-talent Nigel Bertrams mag bij NAC Breda proberen om alsnog de top te bestormen. En Maarten de Fockert, die regelmatig opdook bij Jong Oranje, lijkt Friesland te verlaten om bij Go Ahead Eagles wél een basisplaats te veroveren. Spelers die in het kielzog van de eerste doelmannen ook overstapten. Misschien gaan we van hen komend seizoen juist wat meer horen.



Voor Zoet en Jurjus is meermaals concrete interesse geweest deze zomer. Blijven ze bij PSV?

Alleen bij PSV en Vitesse was er nog geen enkele keeperstransfer te bewonderen. Zeker in Eindhoven mag dat toch wel een kleine verrassing heten. Voor zowel Jeroen Zoet (Napoli), als Hidde Jurjus (Excelsior) en ook Remko Pasveer (FC Twente) is naar verluidt interesse. Stilte voor de keepersstorm? Bij Vitesse lijkt er in elk geval geen noodzaak om de onrustige keepersmarkt te betreden. Met Eloy Room en Michael Tornes zitten zij voorlopig gebakken.

Maar omdat er nog een flink aantal transfervrije keepers is; er interesse blijft voor meerdere Eredivisie-doelmannen én er zelfs nog een aantal vacatures onder de lat in de Eredivisie is, lijkt de onrust in de Eredivisie voor de positie waar juist rust gevraagd wordt, voorlopig nog niet over. Hoeveel nieuwe keepers kunnen we spotten op 13 augustus met het bord op schoot?

Het overzicht van alle keeperstransfers in de Eredivisie:

ADO Den Haag:

- Tim Coremans (terug, was verhuurd aan FC Dordrecht)

- Rody de Boer (weg, Telstar)

Ajax:

- Diederik Boer (weg, PEC Zwolle)

AZ:

- Marco Bizot (gekomen, RC Genk)

- Gino Coutinho (weg, n.n.b.)

- Tim Krul (weg, was gehuurd van Newcastle United)

Excelsior:

- Filip Kurto (weg, n.n.b.)

- Warner Hahn (weg, was gehuurd van Feyenoord)

Feyenoord:

- Pär Hansson (weg, Helsingsborgs IF)

- Warner Hahn (weg, SC Heerenveen)

FC Groningen:

- Kevin Begois (gekomen, PEC Zwolle)

- Peter van der Vlag (weg, gestopt)

SC Heerenveen:

- Warner Hahn (gekomen, Feyenoord)

- Maarten de Fockert (weg, Go Ahead Eagles)

- Erwin Mulder (weg, n.n.b)

Heracles Almelo:

- Harm Zeinstra (gekomen, SC Cambuur)

- Renze Fij (weg, verhuurd aan FC Dordrecht)

NAC Breda:

- Nigel Bertrams (gekomen, Willem II)

- Jorn Brondeel (weg, was gehuurd van Lierse SK)

PEC Zwolle:

- Diederik Boer (gekomen, Ajax)

- Kevin Begois (weg, FC Groningen)

PSV:

Geen transfers, maar zowel Jeroen Zoet, als Remko Pasveer, als ook Hidde Jurjus staan in de belangstelling van diverse clubs.

Roda JC:

- Yves De Winter (weg, n.n.b.)

Sparta Rotterdam:

- Ricardo Kieboom (weg, n.n.b.)

FC Twente:

- Jorn Brondeel (gekomen, Lierse SK)

- Sonny Stevens (weg, Go Ahead Eagles)

- Nick Marsman (weg, FC Utrecht)

FC Utrecht:

- Nick Marsman (gekomen, FC Twente)

- Robbin Ruiter (weg, n.n.b.)

Vitesse:

Geen transfers

VVV-Venlo:

- Lars Unnerstall (gekomen, Fortuna Düsseldorf)

- Maarten de Fockert (weg, was gehuurd van SC Heerenveen)

Willem II:

- Timon Wellenreuther (gekomen, Schalke 04)

- Nigel Bertrams (weg, NAC Breda)

- Kostas Lamprou (weg, n.n.b.)



Diederik Boer moest bij Ajax vertrekken en heeft onderdak gevonden bij PEC Zwolle. Hij sprak openlijk uit daar voor een basisplaats te willen. Kan hij Mickey van der Hart uit het Zwolsche doel houden?