Het ballenmeisje: Pamela Reif

Is ze nu wel of niet zijn vriendin? Loris Karius, reservekeeper van Liverpool, rommelt momenteel wat aan met het meest populaire Duitse fitnessmodel van dit moment. Een mooie reden om deze Duitse schone in de schijnwerpers te zetten. Ons ballenmeisje is deze week... Pamela Reif.

Oftewel pamstrong, want voeg je de .com aan haar bijnaam slash commerciële naam toe, dan kom je op haar persoonlijke website terecht. En dan is duidelijk te zien waarmee we te maken hebben. Reif is een fitnessgoeroe eerste klas, waarmee direct haar sportieve en prachtige lichaam is te verklaren. Ook is ze tegenwoordig blogger, verkoopt ze boeken en geeft ze speciale fitnessprogramma's uit.





Reif, geboren op 19 augustus 1996 in Karlsruhe, brak op vijftienjarige leeftijd door toen ze selfies ging plaatsen op haar Instagram-account. Foto's die door haar lange blonde haar en grote ogen direct opvielen. Het aantal volgers stapelde zich al snel op. Op dat moment ging Reif naar het gymnasium, deed ze aan hiphop dansen en was ze meerdere keren per week te vinden in de fitnessstudio.



"Toen was ik echt dun. Ik voelde me niet lekker in mijn eigen lichaam. Tot ik krachttraining ging volgen en ontdekte dat mijn lichaam daardoor veranderde." Haar vlakke buik, haar krachtige armen, benen en ronde achterwerk zijn daarmee te verklaren. "Toen dacht ik nog. Dat is alles wat een vrouw nodig heeft." Op Instagram was te zien hoe haar lichaam transformeerde.





Nadat ze op haar eindexamen op haar zeventiende met lof afrondde, beschikte ze al over 500.000 volgers op Instagram. "Ik kon nauwelijks voorstellen wat dat betekende. Eigenlijk wilde ik daarna studeren, maar ik schreef me voor geen enkele universiteit in. Ik wilde eerst ontdekken hoe het me als een vrouwelijke ondernemer in schoonheidszaken zou bevallen." Daarover zijn weinig twijfels.



Op fitnessgebied en op gebied van trainingen is ze voorloopster in Duitsland. Zo heeft ze een exclusief fitnessprogramma ontwikkeld waarmee ze vrouwen een schema voorschotelt van twaalf weken waarin ze een sterk, gezond en vrouwelijk lichaam kunnen bereiken. Ook bestaat er een jaarprogramma vol trainingsschema's, recepten, calorietips en adviezen. Afgelopen najaar volgde ook haar eerste boek Strong & Beautiful.





Een van haar grootste opdrachten volgde daarna voor Hunkemöller. In samenwerking met het Duitse concern ontwierp ze haar eerste lingeriecollectie. Haar eigen Pamela_rf, vernoemd naar haar Instagram-account, sloeg direct aan. In haar eigen woorden: "Iedere vrouw is mooi. De juiste lingerie benadrukt alleen maar de natuurlijke schoonheid die je al bezit!" Ook schrijft ze blogs voor de lingeriegigant.



Haar stijl is volgens Reif een combinatie van vrouwelijk mixed met sportief. "Ik vind het leuk om mijn lichaam te accentueren met strakke materialen, maar toch de complete look een casual vibe te geven. En een van mijn favoriete dingen zijn accessoires, kleine details toevoegen om mijn outfit speciaal te maken." Op dit moment heeft ze op Instagram 3,1 miljoen volgers, in de voetbalwereld vergelijkbaar met haar landgenoot Lukas Podolski. Dat aantal zal waarschijnlijk alleen maar verder groeien door haar knipperlichtrelatie met doelman Loris Kariusz. Want of het nu aan of uit is? Wij weten het niet.