Ajax dreigt verdediger kwijt te raken aan Crystal Palace

Frank de Boer wil nu hij is aangesteld als nieuwe manager van Crystal Palace meteen zijn slag slaan op de transfermarkt. Hoog op zijn lijstje pronkt de naam van Ajax-verdediger Joël Veltman.

Dat beweert het Engelse Mirror althans. De achterhoedespeler liet eerder al weten open te staan voor een nieuw avontuur. Een hereniging met De Boer, onder wie Veltman doorbrak in het eerste van de Amsterdammers, behoort dus tot de mogelijkheden.

Het contract van de centrale verdediger, die ook als rechtsback uit de voeten kan, loopt in 2018 af. Of Ajax zal hem dus deze zomer moeten zien te verkopen of de Amsterdammers moeten de verbintenis verlengen om te voorkomen dat Veltman transfervrij de deur uitloopt.