Welke Barça B-talenten zien we volgend jaar in de hoofdmacht?

Barcelona B gaf dit seizoen de ene voetbalshow na de andere. Het kleine broertje van FC Barcelona verzekerde zich afgelopen weekend dan ook van promotie én dus een terugkeer naar de Segunda División. Welke talenten blonken afgelopen jaar uit in het belofteteam en wie kunnen onder Ernesto Valverde zomaar eens een kans krijgen in de hoofdmacht?

1. Marlon (27 wedstrijden)

De Braziliaanse rechtsachter werd eerst op huurbasis gehaald van Fluminense. Hoewel hij een flink tijdje moest wennen in Catalonië en na zijn debuut tegen Celtic in de hoofdmacht vooral bij Barça B zijn minuten maakte, kwam hij toch weer bovendrijven. Nadat hij een belangrijke rol vervulde bij Barça B mocht hij ook in de laatste twee competitieduels van het eerste opdraven. Rechts achterin zijn de opties voor Valverde nog beperkt. Gaat Marlon (20) komend seizoen vaker in het eerste elftal spelen? Ze hebben hem in elk geval definitief overgenomen van Fluminense.

2. Carles Aleñá (29 wedstrijden, 3 goals)

Werd vroeger door zijn teamgenoten de niewe Maradona genoemd. Dezelfde hairstijl, ook zijn voorkeursbeen is links. Later kreeg hij Deco als één van zijn favoriete voetballers, om dat hij bij Barça op dezelfde positie speelt. De midenvelder scoorde bij zijn basisdebuut in de Copa del Rey. Inmiddels heeft hij ook zijn eerste minuten in de Spaanse competitie al achter de rug. Kan Aleñá (19) op het drukbezette middenveld komend seizoen een plekje veroveren?

3. Wilfrid Kaptoum (16 wedstrijden, 2 goals)

De natuurlijke opvolger van Andrés Iniesta. Speelt op dezelfde manier en is aan de bal bijna net zo creatief als de middenvelder van het eerste van Barcelona. Kaptoum (20) debuteerde ook al in het eerste, al is het de vraag of hij komend seizoen al naar de hoofdmacht wordt gehaald. Zo niet laat Barça hem vermoedelijk nog een jaar op het tweede niveau rijpen of ze verhuren hem via een constructie a la Denis Suárez of Alen Halilović. Op die manier kunnen ze hem laten rijpen bij andere clubs en kijken ze of hij het niveau inderdaad aankan.

4. Sergi Palencia (41 wedstrijden, 1 goal)

Captain. Speelde de meeste wedstrijden van heel de selectie. De rechtsachter lijkt ook een goede gegadigde om het probleem rechts achterin op te lossen. De keren dat hij in het eerste meedeed, maakte hij namelijk de nodige indruk op zijn medespelers. Zijn debuut in het eerste maakte hij al in 2015. Komend seizoen zal zijn doorbraak dus plaats moeten vinden, anders lijkt een tussenstap voor hem de meest geschikte weg naar de absolute top. Verdedigend is 'ie al ijzersterk, alleen aanvallend moet hij nog verbeteren.

5. Àlex Carbonell (23 wedstrijden, 2 goals)

Ook zo'n middenvelder van wie de trainers in La Masia regelmatig konden smullen. Tekende een contract voor maar liefst vijf seizoenen (drie met een optie voornog twee jaar), waaruit blijkt hoeveel vertrouwen de beleidsbepalers in Catalonië in hun nieuwe spelbepaler hebben. De enige twijfel die ze nog over Carbonell hebben is of het talent fysiek al klaar is voor het grote werk. Zo ja, dan kan hij komend seizoen zomaar eens een verrassing zijn in de selectie van Valverde.