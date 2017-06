De opvolger van Ricky van Wolfswinkel zal Nederlands spreken

Een spits die de Nederlandse taal niet machtig is, lijkt geen kans te maken om Vitesse komend seizoen te versterken. De geruchten rondom een opvolger van Ricky van Wolfswinkel zijn in volle gang. Het gaat louter om Nederlands sprekende spitsen.

Er zijn legio buitenlandse spitsen die het bij Vitesse gered hebben als goaltjesdief. Nikos Machlas spande de kroon, terwijl Wilfried Bony en Bertrand Traoré zich recent aardig manifesteerden in Arnhem. Na het afgelopen succesjaar met de transfer van Ricky van Wolfswinkel naar FC Basel als gevolg, lijkt de clubleiding definitief een nieuwe koers te varen. De drie aanvalsleiders die in beeld zijn, hebben al wat laten zien op Nederlandse bodem.

Michiel Kramer

Van hen is Michiel Kramer de meest recente naam die is toegevoegd aan het vermoedelijke verlanglijstje van Vitesse. De spits komt bij Feyenoord niet in aanmerking voor een basisplek zolang Nicolai Jörgensen in Rotterdam rondloopt.

Nog een seizoen op de bank zou funest zijn voor hem. Kramer werkte al eens samen met trainer Henk Fraser bij ADO Den Haag en destijds scoorde hij aan de lopende band. Een hereniging kan een mooie kans voor hem zijn om het verleden te herhalen.

Luc Castaignos

Voor Luc Castaignos geldt hetzelfde als Kramer: als hij naar Vitesse komt, moet hij korte metten zien te maken met een rampjaar. Bij Sporting CP kwam de spits amper aan bod, waardoor een vertrek bespreekbaar is.

Castaignos is een type spits dat Fraser graag in zijn selectie heeft. Iemand die het vertrouwen van de trainer graag uitbetaalt in doelpunten. Omdat Vitesse op dit moment geen enkele zuivere spits in de gelederen heeft, zullen er veel kansen komen. Tot nu toe lijken de onderhandelingen echter stuk te lopen op de transfersom.

Samuel Armenteros

Wéér zo'n jongen die als onomstreden spits de ene na de andere goal kan maken. Maar zodra er teveel concurrentie om de hoek komt kijken, is er geen land mee te bezeilen. Samuel Armenteros kreeg in het voorbije seizoen het vertrouwen van John Stegeman en scoorde onophoudelijk.

De spits heeft zich aan het einde van het seizoen gemeld bij de Zweedse nationale selectie. Dat is een nieuw hoofdstuk waar hij Europese ervaring mee op kan doen. Tekent hij eenmaal bij Vitesse, dan lonkt ook nog eens Europa League-voetbal. Het kan een mooie stap zijn voor de aanvaller die Heracles Almelo in het voorbije seizoen op de kaart zette.