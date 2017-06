Nick Marsman en Erik ten Hag gaan jaren terug

Ten Hag verwelkomt Marsman in de voorbereiding op het nieuwe seizoen als zomeraanwinst van FC Utrecht. De coach is druk bezig een selectie samen te stellen die na de zomerstop voor een mooi avontuur in Europa kan gaan.

Het voorbije succesjaar zorgde er namelijk voor dat meerdere sleutelspelers een stap hogerop hebben gemaakt. Zo zijn Sebastien Haller en Mateusz Klich al vertrokken om op lucratieve basis hun geluk elders te beproeven. Sander van de Steek (SC Cambuur) en Cyriel Dessers (NAC Breda) waren tot dusver de aanwinsten van naam die bij Utrecht binnenkwamen.

Concurrentiestrijd

Om het vertrek van tweede keeper Robbin Ruiter op te vangen is Nick Marsman naar Utrecht gehaald. De doelman speelde in het voorbije seizoen 34 competitieduels voor FC Twente. En gaat de concurrentiestrijd aan met David Jensen voor een plek als eerste keeper.

Marsman heeft eerder al onder Ten Hag een kans gekregen om zich te manifesteren. Hij deed zijn eerste serieuze ervaringen in het betaald voetbal op als huurling van Go Ahead Eagles. Daar speelde hij in het seizoen 2012/13 32 wedstrijden. Hij hield er vier keer de nul en kreeg 46 tegendoelpunten.

Go Ahead bekroonde dat seizoen verrassend met promotie naar de Eredivisie. Voor Ten Hag een geweldige mijlpaal in zijn nog prille trainerscarrière. En voor Marsman in zijn even prille spelerscarrière een bewijs dat hij klaar was om eerste keeper te worden bij Twente.

Gaandeweg het afgelopen seizoen gaf hij stilaan al te kennen dat hij zou vertrekken uit Enschede. Hij kende een relatief uitstekend seizoen bij de Tukkers. In 34 duels hield hij acht keer zijn doel schoon en kreeg hij vijftig tegendoelpunten.

Tien keer

Toch wordt het voor hem een hele uitdaging om Jensen, de man op het juiste moment en de juiste plek bij Utrecht, uit het team te spelen. Jensen hield in twintig wedstrijden tien keer zijn doel schoon en kreeg slechts zestien goals tegen. Hij draaide mee in een geoliede machine die in het afgelopen Eredivisie-seizoen de grote verrassing werd, maar pas op het laatste moment Europees voetbal bereikte.

Ten Hag maakt het zichzelf niet makkelijk om voor komend seizoen een keuze te maken, maar juist dát is voor hem de manier om het niveau van zijn selectie op te krikken. Met Marsman erbij kan Jensen zich geen fout permitteren. En andersom geldt hetzelfde als de oud-goalie van Twente de kans krijgt om het vertrouwen van zijn coach terug te betalen.